Eine schwere Explosion hat Afghanistans Hauptstadt Kabul erschüttert. Taliban-Kämpfer griffen die Büros einer Hilfsorganisation an. Neun Menschen wurden verletzt. Die Polizei hat das Gelände umstellt.

Die Taliban haben während des Fastenmonats Ramadan eine Hilfsorganisationen in Kabul ins Visier genommen. Nach offiziellen Angaben stürmten Kämpfer ein Gelände, auf dem die Organisation Counterpart International ihre Büros hat. Begonnen hatte die Attacke mit einer schweren Explosion. Über Kabul war eine schwarze Rauchwolke zu sehen. Nach Angaben des afghanischen Gesundheitsministeriums wurden mindestens neun Menschen verletzt.

"Einige Angreifer sind auf das Gelände der NGO vorgedrungen", sagte der Sprecher des afghanischen Innenministeriums, Nasrat Rahimi. Die Polizei habe das Gebiet umzingelt und sei derzeit dabei, es zu räumen. Angreifer und Sicherheitskräfte lieferten sich Schusswechsel. Augenzeugen berichteten, die Explosion habe umliegende Gebäude erschüttert und Fensterscheiben bersten lassen.

Taliban lehnten Feuerpause ab

Counterpart International mit Hauptsitz in Arlington in Virginia arbeitet in verschiedenen Projekten mit der US-Entwicklungsbehörde USAID zusammen. Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid sagte, die Nichtregierungsorganisation sei angegriffen worden, weil sie an "schädlichen westlichen Aktivitäten" beteiligt sei. Er erklärte das nicht weiter.

Sowohl die aufständischen Taliban als auch die Terrormiliz "Islamischer Staat" verüben häufig Anschläge in der Hauptstadt. Die Taliban führen Gespräche mit US-Unterhändlern über einen vollständigen Abzug der Truppen von USA und NATO, der den Weg zu einer internen afghanischen Friedenslösung ebnen soll. Die afghanische Regierung nimmt daran noch nicht teil. Sie sieht sich mit fast täglichen Angriffen der Taliban konfrontiert, die große Teile des Landes inzwischen kontrollieren.

Erst vor wenigen Tagen hatte sich die afghanische Stammesversammlung Loja Dschirga für eine sofortige und konsequente Feuerpause während des Ramadans ausgesprochen, der am Montag begonnen hat. Die radikalislamischen Taliban hatten jedoch angekündigt, ihren "heiligen Krieg" auch im muslimischen Fastenmonat fortzusetzen.