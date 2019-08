Zwei prominente Aktivisten der Hongkonger Protestbewegung, Wong und Chow, sind kurz nach ihrer Festnahme auf Kaution freigelassen worden. Die beiden sollen andere zu einer illegalen Versammlung animiert haben.

Kurz nach ihrer Festnahme sind die beiden bekannten Demokratieaktivisten Joshua Wong und Agnes Chow in Hongkong wieder frei. Sie seien auf Kaution freigelassen worden, teilte ihre regierungskritische Partei Demosisto mit.

Den Aktivisten wird vorgeworfen, andere zur Teilnahme an einer illegalen Versammlung in der chinesischen Sonderverwaltungszone am 21. Juni animiert und daran teilgenommen zu haben. Bürgerrechtler Wong wird zudem vorgeworfen, die Demonstration organisiert zu haben.

Festnahme am Morgen

Wong war am Freitagmorgen gegen 07.30 Uhr auf dem Weg zur U-Bahn-Station festgenommen und auf eine Polizeiwache gebracht worden. Chow war ebenfalls aufgegriffen worden - allerdings an einem anderen Ort.

Abgeordneter ebenfalls im Fokus der Behörden

Wong ist Generalsekretär von Demosisto und war 2014 einer der studentischen Anführer der prodemokratischen Regenschirmbewegung. Im Zuge dessen war er zu Haft verurteilt worden. Er kam im Juni nach zwei Monaten aus dem Gefängnis frei. Bei den Demonstrationen in diesem Sommer in Hongkong hat er wiederholt öffentlich gesprochen.

Bereits vor knapp zwei Monaten ging Wong davon aus, dass die Verfolgung durch die Behörden in Hongkong zunehmen würde:

"Viele Aktivisten sind schon festgenommen worden. Sie werden wahrscheinlich nach dem Ende der Protestbewegung verurteilt. Genau so war's bei der Regenschirm-Bewegung: Alle wurden erst nachher verfolgt, so wie ich."

Die Polizei habe am selben Tag und auch erstmals einen Abgeordneten festgenommen, dies schrieb die Partei von Cheng Chung Tai auf Facebook. Der Parlamentarier Tai steht der Demokratiebewegung nahe. Die Polizei bestätigte die Festnahme eines 35-jährigen Mannes mit Namen Cheng. Ihm werde "Verschwörung" vorgeworfen, um "kriminellen Schaden" anzurichten.

Vorgehen der Polizei am Vortag

Eine weitere Festnahme gab es bereits am Donnerstag: Medienberichten zufolge war der Anführer der verbotenen Unabhängigkeitspartei Hong Kong National Party, Andy Chan, am internationalen Flughafen der Millionenmetropole festgenommen worden, von wo aus er nach Japan fliegen wollte.

Großdemo für Samstag abgesagt

Eine für Samstag geplante Großdemonstration der Demokratiebewegung gegen die pekingtreue Führung Hongkongs wurde verboten. Zu dem Verbot der Demonstration hatte die Polizei an die Organisatoren geschrieben, es sei zu befürchten, dass Teilnehmer "gewalttätige und destruktive Taten" begehen wollten. Demonstrierende hätten zuletzt "nicht nur Feuer gelegt und Straßensperren errichtet, sondern auch Brandbomben, Stahlkugeln, Steine, lange Speere und verschiedene selbst gefertigte Waffen" eingesetzt.

Nach dem Verbot sagten die Organisatoren der Demonstration ihre geplante Kundgebung ab. Man sehe keine andere Möglichkeit, sagte Bonnie Leung von der Zivilen Menschenrechtsfront. Es gebe Sorgen um die Rechtssicherheit und die körperliche Unversehrtheit der Teilnehmer. Unklar war, ob es dennoch nicht genehmigte Demonstrationen geben würde.

Mit Informationen von Markus Pfalzgraf, ARD-Studio Shanghai, zzt. in Hongkong

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 30. August 2019 um 06:00 Uhr.