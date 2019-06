Bei einer TV-Debatte der Tories pocht Boris Johnson auf einen Brexit bis zum 31. Oktober. Er bleibt auch nach einem weiteren Wahlgang der klare Favorit auf die Nachfolge von Premierministerin May.

Von Jens-Peter Marquardt, ARD-Studio London

Die gute Nachricht für Boris Johnson: Der haushohe Favorit ist bei seinem ersten TV-Auftritt als Premierminister-Kandidat in kein Fettnäpfchen getreten. Er hat sein Temperament gezügelt, keinen wirklichen Fehler gemacht - seine Berater dürften aufgeatmet haben. In der Live-Debatte versprach Johnson nicht zu wackeln. Großbritannien werde auf jeden Fall am 31. Oktober aus der EU austreten, notfalls auch ohne Abkommen mit der EU, andernfalls sei ein katastrophaler Verlust des Vertrauens in die Politik zu befürchten.

Allerdings hat Johnson in dieser Debatte auch nicht wirklich gepunktet. Musste er auch nicht: Der frühere Londoner Bürgermeister liegt nach den ersten beiden Abstimmungen in der konservativen Unterhausfraktion so weit vor der Konkurrenz, dass er sich keine Sorgen machen muss, am Ende die Stichwahl an der Parteibasis zu erreichen - in der zweiten Runde in der Fraktion kam der Favorit auf 126 von 313 Stimmen.

Wer wird Johnsons Widersacher?

Spannend ist lediglich die Frage, wer geht am Ende als Nummer Zwei gegen Johnson in die Urwahl unter den konservativen Parteimitgliedern. Innenminister Sajid Javid zieht mit den wenigsten Stimmen in die Runde Drei der Fraktion ein, will wie Johnson auf keinen Fall eine weitere Brexit-Verschiebung. Außenminister Jeremy Hunt, derzeit auf Platz Zwei, und Umweltminister Michael Gove knapp dahinter geben sich flexibler: Ein paar Wochen mehr, um ein neues Austrittsabkommen zu erreichen, wären auch okay. Einen Austritt ohne Abkommen wollen aber auch sie nicht ausschließen. Das tut nur Rory Stewart, bisher der krasse Außenseiter, in der zweiten Fraktionsrunde aber der Kandidat mit dem größten Zuwachs an Stimmen:

"Wenn ich Premierminister werden sollte, verpflichte ich mich, keinen 'No Deal Brexit' zuzulassen. Er wäre verheerend, aber er ist auch nicht einmal eine glaubwürdige Drohung."

Stewart will deshalb das mit Brüssel ausgehandelte Austrittsabkommen doch noch durchs Parlament bringen. Er hält die Hoffnung seiner Konkurrenten auf ein neues, geändertes Abkommen angesichts der Absage Brüssels an Neuverhandlungen für Fantasterei. Gove hielt dagegen, man könne nicht einfach denselben kalten Porridge ein viertes Mal servieren, man brauche einen neuen Ansatz.

Einig waren sich alle fünf im Rennen um die May-Nachfolge verbliebenen Konservativen in einem: Nach dem Desaster, das die Torys bei der EU-Wahl erlebt haben, will keiner von ihnen eine vorgezogene Unterhauswahl. Außenminister Jeremy Hunt erklärte: Keine Parlamentswahl, solange der Brexit nicht vollzogen ist.

Boris Johnson ohne Glanz in TV-Debatte - aber weiter klarer Favorit

Jens-Peter Marquardt, ARD London

18.06.2019 23:46 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.