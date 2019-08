Die Bundesregierung und die EU haben ihre Position bereits klar gemacht: Das Brexit-Abkommen wird nicht wieder aufgeschnürt. Doch der britische Premier Johnson bleibt vor seinem Antrittsbesuch in Berlin stur.

Noch bevor der britische Premier Boris Johnson zu seinem Antrittsbesuch in Berlin eingetroffen ist, hat sich der Brite eine deutliche Abfuhr von Bundeskanzlerin Angela Merkel eingehandelt. Nachverhandlungen des Austrittsabkommens mit der EU werde es nicht geben, stellte Merkel klar. "In dem Moment, wo wir eine praktische Regelung haben, wie wir das Good-Friday-Agreement einhalten können, und trotzdem die Grenze des Binnenmarktes definieren können, brauchen wir den Backstop nicht mehr", sagte Merkel am Dienstag in Reykjavik.

Sie fügte hinzu: "Wir werden natürlich über praktische Lösungen nachdenken." Die könne man auch "in kurzer Zeit finden". Die EU sei dazu bereit. "Aber dazu müssen wir das Austrittsabkommen nicht aufmachen." Zugleich unterstrich die Kanzlerin, dass sich die 27 EU-Staaten in dieser Frage nicht auseinanderdividieren ließen.

Johnson will Garantieklausel einkassieren

Der Backstop sieht vor, dass Großbritannien so lange Teil einer Zollunion mit der EU bleiben soll, bis eine andere Lösung gefunden ist, die Kontrollen überflüssig macht. Für Nordirland sollen zudem teilweise Regeln des Europäischen Binnenmarkts gelten. Die Brexit-Hardliner in der Tory-Partei fürchten, dass Großbritannien durch den Backstop dauerhaft eng an die EU gebunden bleiben könnte. Eine eigenständige Handelspolitik wäre so unmöglich.

Johnson hat aber bereits vor seinem Besuch noch einmal kategorisch gefordert, dass der Backstop weg müsse. Er werde das auch den Freunden und Partnern in Berlin und Paris sagen. Johnson bekräftigte noch einmal, er wolle einen Austritt aus der Europäischen Union mit Abkommen, bereite aber auch einen Brexit zum 31. Oktober ohne Abkommen vor. Ob es noch einen Kompromiss geben wird, das hängt aus seiner Sicht von der Kompromissbereitschaft und Flexibilität der EU, der deutschen Kanzlerin und des französischen Präsidenten Emmanuel Macron ab.

Frankreichs Staatschef sprach sich mehrfach gegen einen langen Aufschub des Brexits aus und will ebenfalls keine Veränderungen am Vertrag. Eine Neuverhandlung des Austrittsabkommens hat die EU ebenso wie die Bundesregierung bereits mehrfach abgelehnt. Diese Haltung bezeichnete Johnson gestern Abend als "ein bisschen negativ".

Der britische Premierminister hatte in einem Brief an EU-Ratschef Donald Tusk offiziell die Streichung der von der EU verlangten Garantieklausel für eine offene Grenze in Irland verlangt. Anstelle des sogenannten Backstops stellte er andere "Verpflichtungen" Großbritanniens in Aussicht. Was damit gemeint ist, ließ er offen.

Deutliche Warnungen aus der Wirtschaft

Die Britische Handelskammer in Deutschland warnte Johnson eindringlich vor einem ungeregelten Brexit. "Die Stimmung unter den Unternehmen ist äußerst schlecht, weil alle befürchten, dass Johnson einen harten Brexit durchzieht ohne Rücksicht auf Verluste", sagte Geschäftsführer Andreas Meyer-Schwickerath. Er argumentierte weiter, die EU und Großbritannien müssten eine Lösung finden. "Ich bin nicht für substanzielle Nachverhandlungen des Abkommens. Aber beide Seiten haben sich sehr verhakt, und beide Seiten müssen irgendwie zu einem Kompromiss kommen." Sollte es zu einem No-Deal-Brexit kommen, könnten Deutschland riesige Verluste drohen. Immerhin habe die Bundesrepublik mit Großbritannien das fünftgrößte Handelsvolumen weltweit.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat sich bereits gegen Nachverhandlungen des Austrittsabkommens zwischen der EU und Großbritannien ausgesprochen. BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang sagte, die deutsche Industrie unterstützt die Bundesregierung und die Europäische Kommission dabei, zum ausgehandelten Vertrag zu stehen."

Mit Informationen von Thomas Spickhofen, ARD-Studio London

Ist Boris Johnson wirklich so verpeilt?

Thomas Spickhofen, ARD London

21.08.2019 06:53 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.