Heute beginnen die Tories ihre Abstimmungen, wer die Nachfolge der scheidenden Premierminsterin May antreten soll. Ex-Außenminister und Brexit-Cheerleader Johnson ist der Favorit.

Von Jens-Peter Marquardt, ARD-Studio London

Boris Johnson geht als klarer Favorit in die erste Abstimmung: Der Londoner Ex-Bürgermeister und Ex-Außenminister hat die meisten Unterstützer in der konservativen Unterhausfraktion. Auch bei den Parteimitgliedern liegt er mit Abstand vorn. Und Umfragen sagen voraus, dass er der einzige Konservative ist, der Labour-Oppositionschef Jeremy Corbyn schlagen kann, wenn es zu einer Neuwahl des Unterhauses kommen sollte. Es war dieser Rückenwind, mit dem Johnson, oder Boris, wie ihn eigentlich alle nennen, gestern durch die öffentliche Präsentation seiner Kandidatur segelte:

"Wir dürfen Labour nicht einmal in die Nähe der Downing Street lassen. Ich darf Sie daran erinnern, dass ich Bürgermeister in London wurde, obwohl die Konservativen damals 17 Prozent hinter Labour lagen. Wir können und müssen das jetzt noch einmal schaffen. Wir können den Brexit hinkriegen, und wir können gewinnen."

Johnson will den Brexit auf keinen Fall noch einmal verschieben - spätestens am 31. Oktober soll das Land aus der EU austreten. Das verspricht er den Konservativen. Er wolle ein Abkommen, aber ein anderes, als das, was Theresa May in Brüssel ausgehandelt hat. Mit der Drohung eines Austritts ohne Abkommen Ende Oktober will er die bisher nicht zu Nachverhandlungen bereite EU zu Konzessionen zwingen.

Boris Johnson startet Kampagne um das Amt des Premierministers

tagesschau 20:00 Uhr, 12.06.2019, Annette Dittert, ARD London





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-552275~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Die Drogen-Vergangenheit der Kandidaten

In diesem Rennen geht es aber nicht nur um Politik. Der Johnson-Konkurrent Michael Gove geriet ins Straucheln, als er zugeben musste, früher einmal Kokain geschnupft zu haben. Außenminister Jeremy Hunt, der hinter Johnson auf Platz zwei ins Rennen geht, erinnerte sich daran, früher mal ein Haschisch-Getränk zu sich genommen zu haben. Und der Liebling der wenigen konservativen EU-Freunde, Rory Stewart, bekannte, bei einer Hochzeit im Iran Opium geraucht zu haben. Deshalb musste sich Johnson nun der Frage stellen, ob er sein früheres Bekenntnis bedauere, als Student in Oxford Kokain geschnupft zu haben. Johnson wich einer Antwort aus:

"Diese Geschichte von mir im Alter von 19 Jahren ist immer wieder aufgewärmt worden. Aber was die Menschen jetzt wirklich interessiert, ist doch, was wir für sie tun können. Und welche Pläne wir für unser großartiges Land haben."

Innenminister Sajid Javid scheint dagegen clean geblieben zu sein. Er beteuert, niemals mit Drogen in Kontakt gekommen zu sein. Der Sohn eines aus Pakistan eingewanderten Busfahrers präsentierte sich jetzt als Mann der Zukunft in einem immer diverser werdenden Großbritannien und bezeichnete Boris Johnson als Mann von gestern.

Johnson mit Strategie der Vorsicht

Javid zählt zum erweiterten Favoritenkreis. Seine Hoffnung liegt darin, dass bei den Konservativen eigentlich nie der Kandidat auf der Pole Position auch am Ende vorn liegt. Sowohl Theresa May als auch ihr Vorgänger David Cameron waren als Außenseiter gestartet. Boris Johnson verweigert deshalb Live-Interviews. Auch für die Fernseh-Debatten der Kandidaten hat er bisher nicht zugesagt. Seine Berater wollen ihn so vor Fehlern schützen, die ihm den fast sicher scheinenden Einzug in die Downing Street noch nehmen könnten.

Heute, in dieser ersten Runde in der Fraktion, werden nur diejenigen ausscheiden, die weniger als 17 Stimmen bekommen. Die nächsten Abstimmungen in der Fraktion sind für die kommende Woche angesetzt. Danach werden zwei Kandidaten übrig bleiben, aus denen schließlich die Parteimitglieder den neuen Vorsitzenden der Konservativen und kommenden Premierminister auswählen. Ende Juli wird der May-Nachfolger feststehen.