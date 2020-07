An der Seite von Martin Luther King kämpfte John Lewis in den 1960er-Jahren für die Bürgerrechte - und gab diesen Kampf auch bis zuletzt nie auf. Jetzt ist Lewis im Alter von 80 Jahren gestorben.

Der US-amerikanische Bürgerrechtler und langjährige demokratische Kongressabgeordnete John Lewis ist tot. Er starb am Freitagabend (Ortszeit) nach längerer Krankheit, wie das US-Repräsentantenhaus erklärte. Lewis wurde 80 Jahre alt.

"Titan der Menschenrechtsbewegung"

Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, würdigte Lewis in einer Erklärung als einen "der größten Helden in der amerikanischen Geschichte" und "Titan der Menschenrechtsbewegung", der Zeit seines Lebens Entschlossenheit, Mut und moralische Führungsqualität gezeigt habe. "Jeder Tag im Leben von John Lewis war der Freiheit und Gerechtigkeit für alle gewidmet."

Der Mehrheitsführer im US-Senat, der Republikaner Mitch McConnell, nannte Lewis einen "Pionier der Bürgerrechtsbewegung". Er habe sich sein Leben lang dem Kampf gegen Rassismus gewidmet, gleiche Rechte für alle erstritten und die Nation stärker in Einklang mit ihren Gründungsprinzipien gebracht.

Der damalige US-Präsident Obama (l.) und John Lewis 2015 bei der Gedenkveranstaltung anlässlich des 50. Jahrestages des Marsches auf Selma.

Martin Luther Kings jüngster Mitstreiter

Lewis stammte aus dem US-Südstaat Alabama und war einer der Vorkämpfer der Bürgerrechtsbewegung und des Kampfes gegen Rassendiskriminierung. In den 1960er-Jahren gehörte Lewis zu den bekannten Mitstreitern von Martin Luther King und kämpfte an dessen Seite für die Gleichstellung der schwarzen Bevölkerung in den USA.

Martin Luther King: An seiner Seite setzte sich auch Lewis für die Gleichstellung der schwarzen Bevölkerung in den USA ein.

1965 führte Lewis den ersten Marsch von der Stadt Selma nach Montgomery an - damals ein politischer Höhepunkt der US-Bürgerrechtsbewegung. Der damals 25-Jährige wurde bei dem Marsch von weißen Polizisten zusammengeschlagen und schwer verletzt. Nicht zuletzt diese Bilder brutaler Polizeigewalt rüttelten damals viele US-Bürger auf und mehrten den Protest gegen die tief verwurzelte, institutionalisierte Rassendiskriminierung in den Südstaaten.

Im März 1965 kam es in Selma (US-Bundesstaat Alabama) zu Protestmärschen. King organisierte eine große Demonstration, die bis ins nicht weit entfernte Montgomery führen sollte. Bei den ersten beiden Versuchen hielten Polizisten den Zug auf. Beim dritten Anlauf kamen die Demonstranten ans Ziel. Im selben Jahr wurde der Voting Rights Act verabschiedet, nach dem Minderheiten bei Wahlen nicht mehr benachteiligt werden dürfen.

Prinzipientreu bis zuletzt

Später saß Lewis viele Jahre lang für die Demokratische Partei im Kongress. Bis zuletzt blieb er dabei seinen Überzeugungen und Prinzipien treu. So galt Lewis als scharfer Kritiker von Präsident Donald Trump. Zuvor schon hatte er sich gegen George W. Bush gestellt, den Lewis aufgrund des Zustandekommens von dessen Präsidentschaft einmal als "nicht echt gewählten Präsidenten" bezeichnet hatte.

Im vergangenen Dezember machte Lewis seine schwere Erkrankung öffentlich. Zuletzt hatte er an Bauchspeicheldrüsenkrebs gelitten, dem er nun erlag.