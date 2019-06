Wie läuft die Wahl von Mays Nachfolger ab?

Für die Nachfolge von Theresa May als Tory-Vorsitzende und Premierministerin hatten sich insgesamt zehn Kandidaten aufgestellt. Zunächst wird im britischen Unterhaus ausgesiebt: Die Tory-Abgeordneten stimmen so lange über die Bewerber ab, bis nur noch zwei übrig sind. Die stellen sich dann in der Stichwahl dem Votum der landesweit rund 160.000 Parteimitglieder.



In der ersten Wahlrunde in der vergangenen Woche schieden bei der Abstimmung der Abgeordneten drei Kandidaten aus. Gesundheitsminister Matt Hancock zog seine Kandidatur selbst zurück. Nach der zweiten Abstimmung schied auch der ehemalige Brexit-Minister Dominic Raab aus. Heute findet im Unterhaus der nächste Wahlgang statt: 33 Befürworter aus der Fraktion muss jeder der Bewerber für ein Weiterkommen hinter sich vereinen. Bis Ende der Woche sollen die beiden "Finalisten" ermittelt werden.



Wer neuer Tory-Parteichef und damit Premierminister wird, soll in der Woche ab dem 22. Juli feststehen.