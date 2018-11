Die USA stoppen die Betankung von Kampfjets der von Saudi-Arabien geführten Allianz im Bürgerkrieg im Jemen. Das bestätigten beide Länder. Von wem die Initiative ausging, ist jedoch unklar.

Das von Saudi-Arabien angeführte Militärbündnis im Jemen will seine Kampfjets nicht mehr von den USA in der Luft betanken lassen. Es habe um Beendigung der Luftbetankung gebeten, berichtete die staatliche Saudi Press Agency (SPA). Kurz zuvor hatten bereits Regierungsvertreter in Washington erklärt, das Pentagon wolle Schritte einleiten, um saudische Flieger im Jemen-Konflikt nicht länger zu betanken.

Im Jemen kämpfen die vom Iran unterstützten Huthi-Milizen gegen Truppen der ins Exil geflohenen Regierung. Seit 2014 steht Saudi-Arabien an der Spitze einer Koalition arabischer Staaten gegen die Huthi-Milizen. Die USA liefern Saudi-Arabien Waffen und militärische Geheimdiensterkenntnisse.

US-Unterstützung umstritten

Die Unterstützung Saudi-Arabiens in dem seit drei Jahren andauernden Bürgerkrieg, in dem mehr als 10.000 Menschen getötet und mehr als zwei Millionen vertrieben wurden, ist seit längerem in den USA umstritten, auch in den Reihen der Republikaner von Präsident Donald Trump. Nach dem Mord an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi im Istanbuler Konsulat seines Landes gerieten sie Saudis noch stärker in die Kritik.

Saudi-Arabien hofft nach eigenen Angaben, dass baldige, von den Vereinten Nationen unterstützte Friedensgespräche "in einem Drittland" helfen würden, den Krieg zu beenden, wie SPA berichtete. Der UN-Sonderbeauftragte Martin Griffiths hatte gesagt, dass er mit den Kriegsparteien über eine neue Runde von Friedensgesprächen spreche.

Heftige Kämpfe in Jemen erschweren Versorgungslage der Bevölkerung

Über dieses Thema berichteten die tagesthemen am 09. November 2018 um 21:45 Uhr.