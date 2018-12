Japan Dutzende Verletzte bei Explosion in Restaurant

In einem Restaurant in Japan hat es eine Explosion gegeben, bei der mehr als 40 Menschen Verletzungen erlitten. Das Gebäude steht in Flammen, Feuerwehr und Rettungskräfte sind im Einsatz.

Bei einer Explosion in einem Restaurant im Norden Japans sind mindestens 40 Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurden die meisten von ihnen bei dem Vorfall in Sapporo leicht verletzt. Der Gesundheitszustand einer Person sei jedoch ernst. Die Verwundeten werden in Krankenhäusern behandelt.

Nach der Ursache der Explosion werde geforscht. Auf Fernsehaufnahmen war zu sehen, dass das Restaurant brannte. Feuerwehr und andere Einsatzkräfte sind mit mehr als 20 Fahrzeugen am Unglücksort im Einsatz.

Die Polizei nannte keine weiteren Details. Ein Augenzeuge berichtete dem Sender NHK, er habe nach der Explosion Gas gerochen.

Die Feuerwehr versucht, den Brand in dem Restaurant in Sapporo zu löschen.