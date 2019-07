Oberhauswahl Japans Regierungspartei vor deutlichem Sieg

Auch wenn viele Japaner mit der Regierung unzufrieden sind, kann Ministerpräsident Abe offenbar einen deutlichen Wahlsieg verbuchen. Damit steigen seine Chancen, die pazifistische Verfassung zu ändern.

Der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe steuert mit seiner Regierungskoalition auf einen Sieg bei der Oberhauswahl zu. Seine Liberaldemokratische Partei (LDP) und der Koalitionspartner Komeito kommen laut einer Umfrage des Rundfunksenders NHK auf 67 bis 77 der 124 Sitze.

Abe verhalf seiner LDP seit Amtsantritt bereits zu sechs Wahlsiegen in Folge. Unklar ist noch, ob seine Partei zusammen mit anderen kleineren Parteien auch die Zwei-Drittel-Mehrheit verteidigen konnte. Danach sieht es dem NHK-Bericht zufolge aber aus.

Abe will Japans Militär stärken

Angesichts der Bedrohung durch Nordkorea und der Stärke Chinas will Abe die militärische Stärke seines Landes ausbauen. Er plant, die betont pazifistische Nachkriegsverfassung zu ändern. Dazu benötigt er die Zweidrittel-Mehrheit in beiden Kammern des Parlaments. Im Unterhaus hat er sie schon. Außerdem muss Abe die Verfassungsreform vom Volk in einem Referendum absegnen lassen.

Konkret will Abe die Verpflichtung zum Pazifismus streichen und die Existenz einer japanischen Armee festschreiben. Abe versicherte, dass diese Reform ausschließlich der Selbstverteidigung dienen solle. Vor Journalisten sagte er nach der Wahl, der sich abzeichnende Sieg seiner Koalition signalisiere die Unterstützung der Wähler für eine Verfassungsänderung.

Viele sahen keine Alternative

Obwohl viele Wähler mit der Partei des seit 2012 regierenden Abe unzufrieden sind, mangelte es ihnen laut Beobachtern an vertrauenswürdigen Alternativen. Das Oppositionslager gilt als zersplittert und schwach. "Ich unterstütze die derzeitige Regierung, weil ich keine Alternative sehe", zitiert die Nachrichtenagentur AFP eine Wählerin. Die Oppositionsparteien seien in einem "elenden" Zustand.

Nach der Wahl zeichnete sich deshalb auch eine relativ niedrige Wahlbeteiligung ab. Nicht mal jeder dritte Japaner stimmte ab.

Mit Informationen von Kathrin Erdmann, ARD-Studio Tokio

Sieg für Abe bei schwacher Wahlbeteiligung

Kathrin Erdmann, ARD Tokio

21.07.2019 16:14 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.