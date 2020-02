Coronavirus auf Kreuzfahrtschiff Aus der Kabine nur mit Maske

Fiebermessen und nur alle zwei Tage Freigang an Deck: Wegen des Coronavirus sitzen seit einer Woche rund 2500 Passagiere auf der "Diamond Princess" fest. Ein Deutscher berichtet, wie er sich die Zeit vertreibt.

Von Kathrin Erdmann, ARD-Studio Tokio

Martin Lutterjohann freut sich sichtlich, einmal nicht nur mit seiner Frau über die Situation auf dem Kreuzfahrtschiff zu sprechen. Die sieht er schließlich seit einer Woche rund um die Uhr in der Kabine auf der "Diamond Princess". Die rund 2500 Passagiere auf dem vor Yokohama bei Tokio liegenden Kreuzfahrtschiff dürfen ihre Kabinen nicht selbstständig verlassen - aus Angst, sie könnten sich selbst oder andere mit dem Coronavirus anstecken.

"Jeder hat ein Fieberthermometer in die Kabine bekommen, wir müssen morgens messen und wenn die Temperatur über 37,5 Grad ist, müssen wir dies an eine bestimmte Telefonnummer melden", berichtet Lutterjohann.

Kein Tageslicht in der Innenkabine

Der Buchautor und Psychotherapeut ist bisher wie alle anderen deutschen Passagiere - insgesamt sind es zehn - noch symptomfrei. Er und seine Frau haben eine Innenkabine gebucht und damit weder Tageslicht noch frische Luft. Alle zwei Tage, so berichtet der 76-Jährige, dürfen die Passagiere deckweise etwa eine Stunde raus. "Wir konnten ja erst raus, nachdem wir alle Masken bekommen haben und die Regel war: Nur raus mit Maske." Zunächst auch nur mit Gummihandschuhen, was inzwischen aber wieder aufgehoben wurde. Dafür wurde der Mindestabstand zwischen den Passagieren auf zwei Meter erweitert.

Die Stimmung bei den kurzen Freigängen beschreibt Lutterjohann als gut: "Die Leute gehen spazieren, einige Raucher sitzen im Raucherwinkel, andere joggen ein bisschen."

Gutschein für weitere Kreuzfahrt

Und das alles immer unter strenger Beobachtung der Crew: "Das Ganze hat schon so etwas wie ein Gefängnis, wenn auch ein sehr luxuriöses." Denn inzwischen könne man beim Essen wieder zwischen mehreren Gerichten wählen. Die Mahlzeiten werden jeweils vor die Kabinentür gestellt.

Aber nicht nur das: Die Crew kümmert sich nach seinen Angaben auch darum, den Gästen auf dem Kreuzfahrtschiff die Zeit zu vertreiben. "Es gab Sudoku und Origamipapier zum Falten auf die Kabine und dies und jenes Kreuzworträtsel." Zudem gebe es im Bordfernsehen das Radio Taiso - eine in Japan gebräuchliche Frühgymnastik, die sechs Minuten lang dauert. Wer will, könne zudem Tai-Chi oder Qigong in der Kabine machen.

Die Informationspolitik an Bord beschreibt Lutterjohann als gut. Ob das an dem großzügigen Angebot der Reederei liegt? Diese hat allen Passagieren bereits jetzt einen Gutschein für eine weitere Kreuzfahrt versprochen - dann hoffentlich ohne Coronavirus.