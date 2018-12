Unglück vor der Südwestküste Japans: Zwei US-Kampfjets sind dort zusammengestoßen und abgestürzt. Rettungskräfte fanden zwei von sieben vermissten Crew-Mitgliedern lebend. Die Ursache des Absturzes ist unklar.

Vor der Südwestküste Japans sind zwei US-Kampfflugzeuge kollidiert und abgestürzt. Nach Angaben von Militärvertretern beider Länder entdeckten Einsatzkräfte zwei von insgesamt sieben Besatzungsmitgliedern. Nach den anderen werde noch gesucht.

Laut dem US-Marinekorps waren ein F/A-18-Kampfjet und ein Tankflugzeug vom Typ KC-130 nach dem Start von ihrem Stützpunkt in Iwakuni im Westen Japans am Morgen während einer Routineübung in "eine Panne" verwickelt.

Das Verteidigungsministerium in Tokio ergänzte, die Kampfflugzeuge seien in der Luft zusammengeprallt und rund 100 Kilometer südlich von Kap Muroto nahe der Insel Shikoku ins Meer gestürzt.

Die japanische Küstenwache sucht nach den vermissten US-Soldaten.

Nach Angaben eines Sprechers der japanischen Armee sollen sich an Bord der C-130 fünf Besatzungsmitglieder befunden haben und an Bord des F-18-Kampfjets zwei.

Japan beteiligt sich mit vier Flugzeugen und drei Schiffen an der Suche nach den US-Soldaten. Die Unglücksursache ist noch unklar. Die beiden Flugzeuge waren vom US-Stützpunkt im südjapanischen Iwakuni zu Übungsflügen gestartet. In Japan sind rund 50.000 US-Soldaten stationiert.

Kathrin Erdmann, ARD Tokio

