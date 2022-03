Japan Starkes Beben erschüttert Region Fukushima Stand: 16.03.2022 16:51 Uhr

Ein Erdbeben der Stärke 7,3 hat die Region um die Atomruine im japanischen Fukushima erschüttert, es gibt eine Tsunami-Warnung. Das Beben war auch in Tokio zu spüren. In zwei Millionen Haushalten fiel der Strom aus.

In Japan hat ein Erdbeben der Stärke 7,3 die Region um die Atomruine Fukushima erschüttert. Japans Meteorologische Behörde gab eine Warnung vor einem Tsunami für die Präfekturen Fukushima und Miyagi aus, es könne zu einer bis zu einen Meter hohen Flutwelle kommen. Das Beben habe sich in einer Tiefe von 60 Kilometern unter dem Meer ereignet. Ob es in der Atomruine Schäden gab, ist noch nicht bekannt.

Die japanische Regierung richtete einen Notfallstab ein. Das starke und lang anhaltende Beben war auch in der Hauptstadt Tokio zu spüren. Nach Angaben des Energieversorgers Tepco waren insgesamt rund zwei Millionen Haushalte ohne Strom, darunter 700.000 allein in der Hauptstadt. Berichte über mögliche Opfer liegen noch nicht vor.

Wie ARD-Korrespondentin Kathrin Erdmann berichtete, fing das Beben langsam an und wurde schließlich stärker. Dann schien sich die Erde kurz zu beruhigen, bevor sie erneut sekundenlang bebte und die Menschen auch in Tokio am späten Abend in Angst versetzte. Normalerweise werden die Bewohner bei Beben dieser Stärke demnach mit einem eindringlichen Warnton informiert, das habe aber dieses Mal nicht funktioniert.

Betreiber prüft AKW-Anlagen

Das Beben ereignete sich kurz vor Mitternacht (Ortszeit) - rund elf Jahre, nachdem die Region im Nordosten des asiatischen Inselreichs von einem verheerenden Erdbeben der Stärke 9 und einem dadurch ausgelösten gewaltigen Tsunami verwüstet worden war. Eine gigantische Flutwelle hatte sich an jenem 11. März 2011 an der Pazifikküste aufgebäumt und alles niedergewalzt: Städte, Dörfer und riesige Anbauflächen versanken in den Wasser- und Schlammmassen. Rund 20.000 Menschen riss die Flut damals in den Tod.

In Fukushima kam es in der Folge im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi zu einem Super-GAU. Der Betreiber Tepco prüfe, ob es durch das erneut starke Beben zu Unregelmäßigkeiten kam, hieß es nun.

Japan liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, wo tektonische Platten aufeinander stoßen. Das Land wird deshalb regelmäßig von Beben heimgesucht.