In Jacksonville im US-Bundesstaat Florida sind laut Polizeiangaben zwei Menschen in einem Einkaufszentrum durch Schüsse getötet worden. Der mutmaßliche Täter ist ebenfalls tot. Elf Menschen wurden verletzt.

Ein bewaffneter Angreifer hat während eines Videospiel-Turniers im US-Staat Florida das Feuer eröffnet und laut Polizei zwei Menschen getötet. Neun Menschen wurden durch Schüsse verletzt. Zwei weitere seien bei der Flucht vor dem bewaffneten Angriff verletzt worden, wie das Sheriffbüro der Stadt Jacksonville mitteilte. Laut Ermittlerkreisen starb der mutmaßliche Schütze an einer selbst zugefügten Schusswunde.

US-Bundesstaat Florida: Mehrere Tote bei Schießerei in Jacksonville

tagesthemen 22:45 Uhr, 26.08.2018







In dem Gebäudekomplex namens "The Landing" im Zentrum von Jacksonville befinden sich Bars, Restaurants und Imbisse. Auch Konzerte und Veranstaltungen finden hier statt. Der Verdächtige habe im Einkaufs- und Vergnügungszentrum eine sogenannte Game Bar attackiert, in der auch eine Pizzeria untergebracht gewesen sei, sagte Sheriff Mike Williams.

Ermittler prüfen Online-Videomaterial

Zum Zeitpunkt der Schüsse fand dort ein Turnier mit dem Video-Spiel Madden 19 statt, das offizielle Videospiel der NFL, der American Football-Liga. Die Spiele wurden im Netz gestreamt, auch die Akteure waren zu sehen. Ermittler prüften Online-Videomaterial, das offenbar eine kurz vor der Schießerei eingefangene Szene zeige, sagte Williams. In der Aufnahme ist auf der Brust eines Spielers ein roter Punkt zu sehen, der von einem Laser-Pointer zu stammen scheint. Sekunden später fallen die ersten von mindestens zwölf Schüsse.

The Landing im Zentrum von Jacksonville. In der Stadt im Norden Floridas leben rund 880.000 Einwohner.

Der Bundesstaat Florida war zuletzt am 14. Februar Schauplatz eines Blutbades mit 17 Toten. An der Marjory Stoneman Douglas Highschool in Parkland erschoss ein 19-Jähriger damals 14 Jugendliche und 3 Erwachsene. Nach der Tat kam es landesweit zu zahlreichen Demonstrationen. Präsident Donald Trump stellte nach dem Massaker eine Verschärfung der Waffengesetze in Aussicht, rückte aber später wieder davon ab. Dafür wurde er scharf kritisiert. Der Präsident wurde am Sonntag über den tödlichen Vorfall in Jacksonville unterrichtet, wie seine Sprecherin Sarah Sanders mitteilte.