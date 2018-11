Bei schweren Unwettern in Italien sind weitere Menschen ums Leben gekommen. Taucher bargen in der Nacht neun Leichen aus einem überfluteten Haus auf Sizilien. Dort war ein Fluss in kurzer Zeit rapide angestiegen.

Bei Überschwemmungen auf der süditalienischen Insel Sizilien sind zwölf Menschen ums Leben gekommen. In einem Landhaus bei Palermo ertranken neun Menschen. Taucher bargen ihre Leichen in einem "dramatischen Einsatz", wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte.

In dem Ort Casteldaccia war der Wasserpegel eines Flusses wegen der heftigen Regenfälle in der Region rapide angestiegen, wie italienische Medien berichteten. Bei den Toten handele es sich um Angehörige zweier Familien. Unter den Opfern seien auch zwei kleine Kinder und ein Jugendlicher.

Der Bürgermeister von Casteldaccia sprach von einer "entsetzlichen Tragödie". Der Fluss habe nie eine Gefahr dargestellt. Ein Mann sei zudem tot in seinem Auto aufgefunden worden, teilten die Rettungsdienste weiter mit. In der Provinz Agrigent starben zwei in Deutschland lebende Italiener, als ihr Auto von Wassermassen erfasst wurde.

Der kleine Fluss Milicia schwoll in Casteldaccia schnell an - neun Menschen konnten sich nicht mehr retten.

"Apokalyptische" Lage

Seit nunmehr einer Woche sind weite Teile Italiens von Starkregen, Sturm und Gewitter betroffen. Mit den Toten von Sonntagnacht kamen mittlerweile mindestens 32 Menschen ums Leben. Die Situation im Norden des Landes hatte der Chef des Zivilschutzes am Samstag als "apokalyptisch" bezeichnet. Auf Sardinien wurde gestern eine deutsche Urlauberin von einem Blitz erschlagen.

Winde mit Geschwindigkeiten von bis zu 180 Stundenkilometern hatten Schneisen der Verwüstung in Wälder gerissen, Straßen wurden durch Erdrutsche verschüttet. Vielerorts fehlten Strom und Trinkwasser.

Über dieses Thema berichtete NDR Info am 04. November 2018 um 07:00 Uhr in den Nachrichten.