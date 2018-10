Italien wird von heftigen Unwettern heimgesucht. Der Brenner in Südtirol musste wegen eines Murenabgangs gesperrt werden. Auch in anderen Regionen gab es schwere Schäden. Vier Menschen kamen ums Leben.

Starker Regen und heftiger Wind haben weite Teile Italiens getroffen. Die Schlechtwetterfront soll sich am Montag noch verschärfen. Die Behörden riefen für Regionen von Nord bis Süd die höchste Alarmstufe aus.

Vier Menschen starben nach Unwettern in der südlichen Region Kalabrien. Die Männer seien in der Nähe der Stadt Crotone in einem Erdrutsch ums Leben gekommen, als sie ein Rohr reparieren wollten, das wegen des Unwetters kaputtgegangen war, berichteten italienische Nachrichtenagenturen.

Schlammlawine bei Sterzing

Auf die Brennerautobahn in Richtung Sterzing in Südtirol ging eine Schlammlawine ab. Die Fahrbahn musste gesperrt werden, teilte der Autobahnbetreiber mit. Die Mure erfasste sechs Fahrzeuge, es gab einen Leichtverletzten, wie das lokale Nachrichtenportal stol.it berichtete.

Beim Hafen von Catanzaro in Kalabrien fand die Feuerwehr einen Toten, nachdem ein Segelboot von der Strömung fortgerissen worden war.

Schulen bleiben geschlossen

In der Region Venetien werden Überschwemmungen und Erdrutsche befürchtet. Schulen in der gesamten Region, in der auch Venedig liegt, sollen am Montag geschlossen bleiben. Der Markusplatz war schon am Sonntag überschwemmt, wie Videos zeigten.

Auch in Rom bleiben Schulen und Kindergärten geschlossen, die Menschen sollen nach Möglichkeit zuhause bleiben. Für Küstenorte warnte der Zivilschutz vor Sturmfluten. Auch in weiten Teilen der Toskana bleiben Schulen am Montag zu.

Auf der Insel Elba stürzte zudem ein historischer Bergwerks-Steg im Meer ein. In der Region Ligurien riefen die Behörden die höchste Unwetterwarnstufe "Rot" aus.

Über dieses Thema berichtete NDR Info am 28. Oktober 2018 um 22:00 Uhr.