Regierungskrise in Italien Tag der Entscheidung

In Italien haben die Sozialdemokraten und die Fünf Sterne-Bewegung nur noch wenige Stunden Zeit, sich auf eine Koalition zu einigen. Beide wollen vorher noch die Basis befragen.

Von Tassilo Forchheimer, ARD-Studio Rom

Bis zum Nachmittag haben die Fünf-Sterne-Bewegung und der Partito Democratico noch Zeit, eine gemeinsame Basis zu finden. Dann möchte Staatspräsident Mattarella entscheiden, wie es weitergeht in Italien. Nach dem Abschluss der Regierungskonsultationen heute Abend wolle das Staatsoberhaupt spätestens morgen Vormittag entweder Neuwahlen ansetzen oder den Auftrag zur Bildung einer Regierung erteilen, heißt es.

Sollte eine Koalition zwischen den Sozialdemokraten und den Fünf-Sternen möglich erscheinen, könnte der bisherige Ministerpräsident auch der künftige Regierungschef sein. Die Sozialdemokraten haben ihren anfänglichen Widerstand gegen Giuseppe Conte jedenfalls aufgegeben. Seit dem Abend wird zwischen den möglichen Koalitionspartnern wieder über Inhalte verhandelt.

Beide Parteien wollen noch Basis befragen

Beide Seiten zeigten sich zuversichtlich und verwiesen auf programmliche Übereinstimmungen. In trockenen Tüchern ist ein Koalitionsvertrag damit aber noch lange nicht. So wollen die Fünf Sterne vor dem Eintritt in eine neue Regierung noch ihre eigene Basis befragen.

Lega-Chef Salvini und andere Vertreter italienischer Rechtsparteien forderten unterdessen erneut vorgezogene Neuwahlen.

Regierungskrise: In Koalitionsverhandlungen kommt wieder Bewegung

Jörg Seisselberg, ARD Rom

27.08.2019 19:20 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.