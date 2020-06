Italien Coronavirus schon im Dezember im Abwasser

Das Coronavirus ist in Italien offenbar schon viel länger aktiv als bislang angenommen. Spuren des Erregers Sars-CoV-2 wurden in Abwasserproben von Mailand, Turin und Bologna nachgewiesen.

Von Elisabeth Pongratz, ARD-Studio Rom

Regelmäßig überprüft das italienische Gesundheitsinstitut ISS Abwasserproben, die am Eingang von Kläranlagen entnommen werden. Im Dezember des vergangenen Jahres untersuchten die Wissenschaftler die Abwässer der beiden Städte Mailand und Turin - und wurden fündig.

Das Wasser enthielt genetische Spuren des Erregers von Covid-19. Auch in weiteren Proben in den nächsten Monaten sowie auch in der Stadt Bologna wurde das Virus nachgewiesen.

Tests in zwei Laboren

Für seine Studie untersuchte das Institut insgesamt 40 Proben. Zwei Labore mit unterschiedlichen Methoden führten die Tests durch. In den Abwässern vor Dezember tauchte der Erreger noch nicht auf, teilte ISS mit.

Damit ist das Virus offenbar schon viel länger in Italien aktiv gewesen als bisher angenommen wurde. Mitte Februar erkrankte nach offiziellen Angaben der erste Patient an Covid-19.

Meiste Fälle in Norditalien

Italien wurde von der Corona-Pandemie besonders schwer getroffen. Bis heute sind mehr als 34.500 Menschen an der Lungenkrankheit gestorben. Die meisten Fälle gab es in Norditalien, dort, wo jetzt der Erreger nachgewiesen wurde.