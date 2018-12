Bei einem Konzert nahe der italienischen Hafenstadt Ancona ist eine Massenpanik ausgebrochen, nachdem jemand Reizgas versprüht hatte. Sechs Menschen wurden getötet, viele Besucher wurden verletzt.

Bei einer Massenpanik sind in einer italienischen Diskothek sechs Menschen getötet worden. In Corinaldo nahe der Adriastadt Ancona waren etwa 1000 Menschen zu einem Konzert des Rappers Sfera Ebbasta gekommen, als ein bisher Unbekannter Reizgas im Gedränge versprühte. In der daraufhin einsetzenden Panik starben fünf Minderjährige und eine Erwachsene, als die Menschen zu den Ausgängen drängten.

Laut italienischen Medienberichten wurden Dutzende meist junge Menschen verletzt. Sanitäter berichteten, viele der Verletzten hätten schwere Quetschungen oder Knochenbrüche davongetragen. Laut Polizeiangaben befinden sich mindestens zwölf Menschen in einem ernsten Zustand.

Ein 16-jähriger Überlebender sagte der italienischen Nachrichtenagentur Ansa, als er versucht habe zu fliehen, sei mindestens einer der Notausgänge abgeriegelt gewesen. Die Behörden untersuchten, ob die Notausgänge genutzt werden konnten, meldete Ansa.

