Der mutmaßliche Nachtclub-Attentäter von Istanbul ist festgenommen worden - das bestätigte jetzt der türkische Ministerpräsident Yildirim. Der Mann stamme aus Usbekistan und habe die Tat gestanden, sagte zudem der Gouverneur von Istanbul.

Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim hat die Festnahme des mutmaßlichen Istanbuler Nachtclub-Angreifers bestätigt. Der Schütze, der die Tat in der Silvesternacht in dem Club "Reina" verübt habe, sei gefasst worden, sagte Yildirim. Er hoffe, dass das Verhör des Mannes zeigen werde, welche "Kräfte" hinter dem Anschlag mit 39 Toten gestanden hätten.

"Der abscheuliche Terrorist, der den Ort der Unterhaltung am Silvesterabend angegriffen und den Verlust so vieler Leben herbeigeführt hat, ist gefangen genommen worden", sagte Yildirim. Details zu den Ermittlungen wollte er nicht nennen. Bekannt wurde allerdings, dass der Mann große Mengen in ausländischer Währung bei seiner Festnahme bei sich hatte. Bei dem Hauptverdächtigen seien 197.000 US-Dollar (185.000 Euro) und zwei Pistolen sichergestellt worden, sagte der Istanbuler Gouverneur Vasip Sahin.

Sahin sprach auch von einem Geständnis des Festgenommenen. Der 33-Jährige stammt laut dem Gouverneur aus Usbekistan und sei in Afghanistan ausgebildet worden. Er sei vermutlich im Januar 2016 in die Türkei gekommen. Zudem sei klar, dass der Mann die Bluttat im Auftrag der Terrormiliz "Islamischer Staat" ausgeführt habe. "Er ist ein viersprachiger, gut ausgebildeter Terrorist." Vermutet wird, dass er im Januar 2016 in die Türkei gekommen sei.

Weitere Festnahmen

Türkische Medien hatten zuvor von der Festnahme berichtet. Sie meldeten, dass die Behörden den Verdächtigen als den Usbeken Abdulgadir M. identifiziert und in einer Wohnung im Istanbuler Stadtteil Esenyurt auf der europäischen Seite der Metropole festgenommen hätten. Berichte, wonach der vierjährige Sohn des Verdächtigen bei der Festnahme anwesend war, dementierte der Gouverneur.

Nach Angaben von Sahin waren rund 2000 Polizisten sowie Mitarbeiter des Geheimdiensts MIT an der Fahndung beteiligt. Das türkische Fernsehen sprach von vier weiteren Festnahmen - drei Frauen und ein aus Kirgistan stammender Mann sollen demnach festgenommen worden sein.

Istanbuler Ättentäter aus der Silvesternacht gefasst

tagesschau24 11:00 Uhr, 17.01.2017, Heike Janßen, NDR







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-250725~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

"IS" reklamierte Tat für sich

Der Angreifer war in der Silvesternacht in den berühmten Istanbuler Club "Reina" eingedrungen und hatte wahllos auf Feiernde geschossen. 39 Menschen waren getötet worden, darunter mindestens 26 Ausländer. Dutzende weitere Menschen waren verletzt worden. Dem Mann war anschließend die Flucht gelungen. Nach ihm war fieberhaft gefahndet worden.

Die Tat hatte die Terrormiliz "Islamischer Staat" für sich reklamiert, die von Vergeltung für den türkischen Militäreinsatz in Syrien sprach. Dort geht die Türkei gegen die Islamisten vor und will sie von der Grenze vertreiben.

Auch Uiguren unter Verdacht

Erst am Freitag war gegen zwei zuvor festgenommene ausländische Verdächtige Untersuchungshaft verhängt worden. Die Nachrichtenagentur Anadolu hatte gemeldet, bei ihnen handele es sich um Uiguren aus China. Sie würden unter anderem der "Mitgliedschaft in einer Terrororganisation" und der "Beihilfe zum vorsätzlichen Mord in 39 Fällen" verdächtigt.

Die muslimische Minderheit der Uiguren in der Region Xinjiang in Nordwestchina ist ein Turkvolk und fühlt sich von den Chinesen unterdrückt. Die Türkei setzt sich seit langem für die Uiguren ein. China wirft der Türkei vor, geflüchteten Uiguren türkische Reisepässe auszustellen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 17. Januar 2017 um 09:00 Uhr.