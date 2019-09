Bei der Parlamentswahl in Israel zeichnet sich ein knappes Rennen zwischen dem konservativen Regierungschef Netanyahu und seinem Herausforderer Gantz. Laut ersten Prognosen liegen beide Lager in etwa gleichauf.

Die Israelis haben ein neues Parlament gewählt. Nach ersten Prognosen zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der Likud-Partei von Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu und dem Bündnis Blau-Weiß von Ex-Militärchef Benny Gantz an. Likud kam laut TV-Prognosen auf 31 bis 33 Mandate, Gantz' Mitte-Bündnis Blau-Weiß auf 32 bis 34 Mandate.

Es war bereits die zweite Parlamentswahl binnen eines halben Jahres. Nach den Wahlen im April hatte Netanyahu innerhalb der vorgeschriebenen Frist von 42 Tagen keine Koalition zusammenstellen können - trotz einer Mehrheit des rechts-religiösen Lagers.

Erneut schwierige Regierungsbildung

Nun zeichnet sich erneut eine schwierige Regierungsbildung ab. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist unklar, wer den Auftrag für die Regierungsbildung bekommt - und ob es ihm gelingt eine Koalition zu bilden.

Netanyahu und Gantz hatten noch quasi in letzter Minute versucht, ihre Anhänger zu mobilisieren. "Es ist noch nicht unter Dach und Fach. Aber wenn Sie gehen, werden wir gewinnen", rief Netanyahu in Jerusalem durch ein Megafon. Er hatte zuvor auf Twitter gewarnt, dass die Beteiligung in den Hochburgen der Linken hoch sei.

Am Strand auf Stimmenfang

Ex-General Gantz versprach den Israelis "neue Hoffnung" und kündigte für den Fall eines Wahlsiegs einen "Wandel ohne Korruption und ohne Extremismus" an. Nach seiner Stimmabgabe besuchte er ein Einkaufszentrum in Haifa und ging am Strand von Tel Aviv per Megaphon auf Stimmenfang.

Rund 6,4 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, die 120 Mitglieder der 22. Knesset in Jerusalem zu bestimmen. Das endgültige Ergebnis wird etwa eine Woche nach der Wahl vorliegen.

Präsident Reuven Rivlin bestimmt nach der Wahl, wer den Auftrag zur Regierungsbildung erhält. Dies ist üblicherweise der Vorsitzende der größten politischen Kraft. Dieser hat dann vier Wochen Zeit, eine Koalition zu bilden, kann aber zwei Wochen Verlängerung beantragen. Mit einer neuen Regierung wird frühestens Ende Oktober gerechnet.