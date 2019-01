Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben Angriffe auf iranische Einheiten in Syrien geflogen. Zugleich warnte Israel die syrische Armee vor Attacken auf israelisches Staatsgebiet oder Truppen.

In einem ungewöhnlichen Schritt hat das israelische Militär bekanntgegeben, dass es Angriffe auf iranische Al-Kuds-Brigdan in Syrien geflogen hat. Die Al-Kuds-Brigaden sind die Eliteeinheit der iranischen Revolutionsgarden und werden vor allem im Ausland eingesetzt.

Zugleich warnte das israelische Militär die syrischen Regierungstruppen vor Vergeltungsschlägen und "Versuchen, israelische Truppen oder Territorium Schaden zuzufügen".

Die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana meldete, die heimische Luftabwehr habe "feindliche Ziele" beschossen und mehrere davon zu Boden gebracht. In der Hauptstadt Damaskus berichteten Augenzeugen von lauten Explosionen am Nachthimmel.

Syrische Staatsmedien hatten am Sonntag israelische Luftangriffe nahe dem internationalen Flughafen von Damaskus gemeldet. In der Folge fingen israelische Raketenabwehrsysteme ein Geschoss über den Golanhöhen ab.

Israel toleriert keine iranische Präsenz

In den vergangenen Jahren kommentierten israelische Stellen Angriffe in Syrien und Berichte darüber nur sehr selten offen. Israels Regierung betont aber immer wieder, dass sie keine dauerhafte iranische Militärpräsenz in Syrien tolerieren werde. Israels Erzfeind Iran ist neben Russland der engste Verbündete der Regierung von Staatschef Baschar al-Assad und unterstützt ihn in dem seit sieben Jahren andauernden innersyrischen Krieg militärisch.