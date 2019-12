Das israelische Parlament hat in einer Vorabstimmung für seine eigene Auflösung votiert. Damit ebneten die Abgeordneten den Weg für eine dritte Parlamentswahl innerhalb von zwölf Monaten.

Kurz vor Ablauf einer letzten Frist zur Regierungsbildung in Israel hat das Parlament in einer ersten Abstimmung für eine Neuwahl am 2. März 2020 gestimmt. 91 Abgeordnete hätten sich zudem für eine Auflösung der Knesset entschieden, es habe keine Gegenstimmen und keine Enthaltungen gegeben, teilte das Parlament in Jerusalem mit.

Nach zwei weiteren Lesungen sollte das Gesetz zur Auflösung des Parlaments noch am Abend verabschiedet werden. Ohne Einigung auf eine Regierung steht Israel die dritte Wahl in weniger als einem Jahr bevor.

Ein politischer Patt

Hintergrund ist der politische Stillstand im Land. Wochenlang war es weder Ministerpräsident Benjamin Netanjahu noch Oppositionschef Benny Gantz gelungen, eine Regierungskoalition zu bilden. Gemeinsam hätten Gantz' Bündnis Blau-Weiß und Netanjahus Likud eine Einheitsregierung eingehen können - in der Knesset hätten sie eine solide Mehrheit. Aber Gantz weigerte sich, mit Netanjahu zu regieren, der Ende November wegen Korruptionsvorwürfen angeklagt worden ist.

Netanjahus Likud will am 26. Dezember einen neuen Vorsitzenden wählen, wie die Partei bestätigte. Der 70 Jahre alte Netanjahu will bei der Wahl trotz der Anklage wieder antreten. Netanjahus einflussreicher Rivale, Ex-Erziehungsminister und -Innenminister Gideon Saar, will ebenfalls den Parteivorsitz übernehmen und Ministerpräsident werden.

Gantz könnte als Sieger hervorgehen

Nach einer aktuellen Umfrage im israelischen Fernsehen könnte Blau-Weiß bei einer erneuten Wahl möglicherweise seinen hauchdünnen Vorsprung auf den Likud ausbauen. Danach käme Gantz‘ Mitte-Bündnis auf 37 Mandate, der Likud auf 33. Zudem könnte das Mitte-Links-Lager dann mit 60 Sitzen und das rechts-religiöse Lager nur noch mit 52 Sitzen rechnen. Da die nötige Regierungsmehrheit allerdings bei 61 von 120 Sitzen liegt, bliebe Liebermans Beitenu mit acht Mandaten das Zünglein an der Waage.