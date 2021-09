Gefängnisausbruch von sechs Palästinensern Israelische Armee fasst zwei geflohene Häftlinge

Vor vier Tagen waren sechs militanten Palästinensern auf spektakuläre Weise aus einem israelischen Hochsicherheitsgefängnis ausgebrochen. Nun hat die Polizei zwei von ihnen gefasst.

Wenige Tage nach dem Ausbruch von sechs militanten Palästinensern aus einem israelischen Hochsicherheitsgefängnis hat die israelische Armee zwei der geflüchteten Palästinenser gefasst und verhaftet. Ein Zivilist habe den Hinweis auf zwei verdächtige Personen gegeben. Die Polizei identifizierte die beiden Männer nicht. Die Zeitung "Haaretz" berichtete auf ihrer Webseite, es handele sich um zwei zu lebenslanger Haft verurteilte Mitglieder des Islamischen Dschihads, Mahmud Aradah und Jakub Kadari.

Die Palästinenser waren am Montagmorgen durch einen Tunnel aus dem Hochsicherheitsgefängnis Gilboa im Norden Israels geflohen. Seitdem läuft eine Großfahndung in Israel und dem Westjordanland. Die israelische Armee sucht intensiv nach den geflohenen Häftlingen und setzt dabei auch Drohnen ein. ´

Armee auf "jegliche Entwicklung vorbereitet"

Beim Besuch eines Straßenkontrollpunkts zwischen Israel und dem Westjordanland sagte der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz, dass Israel die Spannungen mit den Palästinensern wegen des Vorfalls jedoch nicht eskalieren lassen wolle. "Von den Millionen, die hier leben, geht es um sechs Menschen", sagte er. Die Armee sei aber auf "jegliche Entwicklung vorbereitet".

Die Sicherheitslage in Israel ist extrem angespannt. In den Palästinensergebieten hatten viele Menschen den Gefängnisausbruch bejubelt, dabei war es teilweise auch zu Ausschreitungen gekommen.

Eine palästinensische Gefangenenhilfsorganisation rief Häftlinge auf, sich einer zwangsweisen Verlegung zu widersetzen, indem sie Feuer in ihren Zellen legen. Am Mittwoch gab es Brände in mehrere Gefängnissen. Am Freitag verletzten israelische Polizisten einen Palästinenser tödlich, der sie vermutlich mit einem Messer angreifen wollte. Ein Sprecher des Medizinischen Zentrums Hadassa in Jerusalem bestätigte den Tod des Mannes, eines 50-jährigen Arztes, der in Jerusalem gewohnt habe. Die israelische Armee nahm mehrere Menschen aus dem Umfeld der Häftlinge fest.