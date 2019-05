Nach den schweren Kämpfen vom Wochenende haben Palästinenser eine Feuerpause verkündet. Eine offizielle Bestätigung gibt es nicht, doch das israelische Militär hob Schutzmaßnahmen für die israelische Bevölkerung auf.

Im neu aufgeflammten Konflikt im Grenzgebiet zum Gazastreifen zeichnet sich nach Tagen der Eskalation eine Entspannung ab: Die israelische Armee hat alle Schutzmaßnahmen für die israelische Bevölkerung dort wieder aufgehoben. Man kehre zur Routine zurück, teilte das Militär mit. Die meisten von rund 200.000 Kindern und Jugendlichen in dem betroffenen Gebiet sollten wieder zur Schule gehen.

Beerdigung eines bei Raketenangriffen getöteten Mannes in Ashkelon, Israel.

Vorausgegangen war die Bereitschaft militanter Palästinenser, einer neuen Waffenruhe zuzustimmen. Die Feuerpause kam offenbar unter ägyptischer Vermittlung zustande. Die radikalislamische Hamas bestätigte die Einigung nicht offiziell, ihr Anführer Ismail Hanija wurde aber mit den Worten zitiert, dass eine Feuerpause möglich sei, wenn Israel sich ebenfalls daran halte. Auch das israelische Militär äußerte sich nicht offiziell dazu.

Tote und zahlreiche Verletzte auf beiden Seiten

Die Region war am Wochenende vom schwersten Gewaltausbruch seit dem Gaza-Krieg vor fünf Jahren erschüttert worden. Die Gewalt eskalierte, nachdem es am Freitag an der Gaza-Grenze bei Konfrontationen mit israelischen Soldaten sechs Tote gegeben hatte. Palästinenserfraktionen kündigten daraufhin Rache an.

Israelischen Medienberichten zufolge wurden mindestens vier Israelis durch massiven Raketenbeschuss aus Gaza getötet und mehr als 100 verletzt. Durch Vergeltungsangriffe der israelischen Armee wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza am Sonntag mindestens 17 Palästinenser getötet und rund 150 verletzt.

Zerstörtes Gebäude in Gaza-Stadt

Trump sichert Israel Unterstützung zu

US-Präsident Donald Trump sicherte Israel im Grenzkonflikt seine Unterstützung zu. "Wieder steht Israel vor einer Flut tödlicher Raketenangriffe der Terrorgruppen Hamas und des Islamischen Dschihad", schrieb Trump auf Twitter. "Wir unterstützen Israel zu 100 Prozent bei der Verteidigung seiner Bürger." An die Menschen im Gazastreifen gerichtet schrieb Trump: "Diese terroristischen Aktionen gegen Israel bringen Ihnen nichts anderes als mehr Elend". Die Gewalt müsse enden und auf einen Frieden hingearbeitet werden.

Gaza-Konflikt: Feuerpause scheint zu greifen

Tim Aßmann, ARD Tel Aviv

