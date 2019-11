Nahost-Konflikt Luftangriffe nach Raketenbeschuss

Die gezielte Tötung eines militanten Palästinenserführers hat eine neue Gewaltwelle ausgelöst. Nachdem Hunderte Raketen auf israelische Ortschaften abgefeuert wurden, bombardierte Israel erneut Ziele im Gazastreifen.

Als Reaktion auf erneute Raketenangriffe aus dem Gazastreifen hat die israelische Armee mehrere Ziele der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad bombardiert. Dabei seien acht Palästinenser getötet worden, teilte das Gesundheitsministerium im Gazastreifen mit. Die Zahl der Toten im Gazastreifen stieg damit seit Dienstag auf mindestens 16. Zudem seien insgesamt 50 Palästinenser verletzt worden.

Bei einem der Toten durch die israelischen Angriffe handelte es sich nach Angaben des Islamischen Dschihad um einen Kämpfer der Miliz, Chaled Fawwadsch. Israels Armee teilte mit, sie habe mit einer Reihe von Luftangriffen auf erneute Raketenangriffe aus dem Gazastreifen in der Nacht reagiert. Dabei sei auch eine Raketenabschussbasis des Islamischen Dschihad beschossen worden.

Israels neuer Verteidigungsminister Naftali Bennett warnte, sein Land werde nicht zögern, weitere Kämpfer im Gazastreifen ins Visier zu nehmen. Israel sende eine klare Botschaft an seine Feinde: "Wer auch immer vorhat, uns am Tag zu schaden, wird in der Nacht niemals sicher sein."

Das israelische Luftabwehrsystem "Iron Dome" fing nach Armeeangaben rund 90 Prozent der palästinensischen Raketen ab.

Mehr als 200 Raketen auf Israel abgefeuert

Israel hatte am Dienstagmorgen gezielt das Haus des Islamischer-Dschihad-Anführers Baha Abu Al Ata angegriffen. Dabei wurden Ata und dessen Frau getötet. Al Ata soll Drahtzieher der jüngsten Raketenangriffe auf Israel gewesen sein. Im Verlauf des Tages wurden acht weitere militante Palästinenser bei Luftangriffen getötet. Nach Angaben der israelischen Armee hatten sie neue Raketenangriffe vorbereitet oder schon ausgeführt.

Der Islamische Dschihad nannte den tödlichen Angriff auf seinen Militärchef eine "Kriegserklärung" Israels, es seien damit "alle roten Linien überschritten" worden. Die Miliz und die im Gazastreifen regierende radikalislamische Hamas kündigten in der Folge Vergeltung an. Seither wurden aus dem Gazastreifen mindestens 220 Raketen auf Israel abgefeuert. Nach Angaben der israelischen Armee wurden 90 Prozent der Raketen vom Luftabwehrsystem "Iron Dome" abgefangen.

Israelische Truppen an Grenzorte verlegt

In den israelischen Städten Netivot und Aschkelon im Süden Israels war nach Armeeangaben auch am Morgen Raketenalarm zu hören. Die Städte liegen unweit der Grenze zum Gazastreifen. Rund 40 Israelis wurden nach Angaben von Sanitätern verletzt. Aus Sorge vor weiterer Gewalt sollen die Schulen in israelischen Grenzorten wie Sderot geschlossen bleiben.

Angesichts der Eskalation berief die israelische Armee Hunderte Reservisten ein. Die Armee verlegte nach eigenen Angaben verstärkt Truppen ins Grenzgebiet. Die beiden Grenzübergänge von Israel in den Gazastreifen blieben bis auf Weiteres geschlossen.

Ägypten und UN wollen Lage beruhigen

Die aktuellen Auseinandersetzungen sind die schwersten in der Region seit Monaten. Ägypten und die Vereinten Nationen bemühen sich nach israelischen Medienberichten um eine Beruhigung der Lage und vermitteln intensiv hinter den Kulissen.

Der Islamische Dschihad ist die kleinere der beiden wichtigsten militanten Palästinenserorganisationen im Gazastreifen, neben der deutlich einflussreicheren Hamas. Der Iran, der große Rivale Israels in der Region, unterstützt die Gruppe finanziell und militärisch. Die meisten Waffen der Gruppe werden aber vor Ort produziert.

US-Vizepräsident Mike Pence verurteilte die Raketenangriffe auf Zivilisten in Israel. "Es ist klar, dass Hamas und der Palästinensische Islamische Dschihad die Gewalt vor ein besseres Leben der Menschen in Gaza stellen", twitterte Pence. Israel habe das Recht auf Selbstveteidigung, schrieb er.