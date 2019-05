An der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen nehmen die Spannungen wieder zu. In der Nacht feuerten militante Palästinenser Dutzende Raketen auf Israel ab. Das Militär reagierte mit Gegenangriffen.

Nach dem Tod von vier Palästinensern im Gazastreifen haben radikale Kräfte in der Nacht mindestens 50 Raketen auf Israel abgefeuert. Das israelische Militär teilte mit, Dutzende Geschosse seien abgefangen worden.

Ob bei den Attacken Menschen verletzt wurden, ist bislang nicht bekannt. Sirenen nahe der Grenze zum Gazastreifen hatten die Einwohner der israelischen Gemeinden gewarnt und aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen.

Das israelische Militär griff im Gegenzug zwei Raketenwerfer im Norden Israels an. Außerdem kündigten die Streitkräfte an, angesichts der gegenwärtigen Lage die Gegend in der Nähe des Sicherheitszauns zu Gaza abzusperren.

Beobachter bezeichnen die gestrigen Proteste am Grenzzaun zu Israel als die gewalttätigsten seit Monaten.

Freitagsdemos eskalieren

Die neue Konfrontation folgt auf gewaltsame Proteste vom Freitag, bei denen vier Palästinenser getötet wurden, darunter zwei Mitglieder der radikalislamischen Hamas-Bewegung. 50 Personen wurden verletzt. Nach Angaben der israelischen Streitkräfte wurden zudem zwei israelische Soldaten an der Grenze durch Schüsse verwundet.

Nach israelischen Armeeangaben hatten sich am Freitag rund 5200 Palästinenser an den Demonstrationen an der Grenze beteiligt. Die Demonstrationen finden bereits seit gut einem Jahr jeden Freitag entlang der Grenze statt und arten immer wieder in Gewalt aus.

Die Palästinenser fordern eine Aufhebung der israelischen Blockade des Gazastreifens. Seit Beginn der Proteste im März 2018 sind mindestens 268 Palästinenser getötet worden, die meisten von ihnen an der Grenze. Im selben Zeitraum wurden dort zwei israelische Soldaten getötet. Zugleich kommt es immer wieder zu Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen und zu israelischen Luftangriffen auf das Küstengebiet.