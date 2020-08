Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate haben ein historisches Abkommen zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen geschlossen. Darin verpflichtet sich Israel zu einem Annexionsstopp - laut Premier Netanyahu aber nur vorübergehend.

In einem historischen Schritt haben sich Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate auf die Aufnahme voller diplomatischer Beziehungen geeinigt. Israel werde dafür im Gegenzug seine Ansprüche auf von Palästinensern bewohnte Gebiete im Westjordanland aussetzen, hieß es in einer von US-Präsident Donald Trump über Twitter verbreiteten Mitteilung.

Die Einigung sei unter Vermittlung der USA zustande gekommen. "Ein großer Durchbruch heute", schrieb Trump. Es handele sich um "ein historisches Friedensabkommen zwischen unseren beiden guten Freunden, Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten".

Netanyahu hält an Annexionsplänen fest

Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu bestätigte die Vereinbarung am Abend, dämpfte jedoch Hoffnungen auf ein völliges Ende der Annexionspläne im besetzten Westjordanland. "Es gibt keinerlei Änderung meines Plans, die israelische Souveränität auszuweiten, in Abstimmung mit den USA", sagte Netanyahu vor Journalisten in Jerusalem. Trump habe aber darum gebeten, dass Israel die Pläne aufschiebe. Eine Annexion ohne US-Unterstützung würde wiederum dem Siedlungsprojekt sehr schaden.

Netanyahu sprach zugleich von einer "neuen Ära in den Beziehungen zwischen Israel und der arabischen Welt". Man werde mit den Vereinigten Arabischen Emiraten volle Beziehungen aufnehmen und Botschaften einrichten. Die Wirtschaftsbeziehungen sollten ausgeweitet werden, es werde Tourismus und Direktflüge zwischen Tel Aviv und Abu Dhabi geben.

Die Emirate wollen nach seinen Worten auch in die Entwicklung eines israelischen Impfstoffes gegen das Coronavirus investieren. Beide Länder seien sehr innovativ und technologisch sehr weit fortgeschritten. "Beide haben die Wüste in ein blühendes Land verwandelt", sagte Netanyahu zu Gemeinsamkeiten.

Bislang nur Beziehungen zu Jordanien und Ägypten

Israel unterhält bislang keine diplomatischen Beziehungen zu den Golfstaaten. Die überwältigende Mehrheit der arabischen Staaten steht Israel auf diplomatischer Bühne offiziell feindlich gegenüber. Das Land hat aber bereits diplomatische Beziehungen zu seinen Nachbarn Jordanien und Ägypten. Zuletzt war allerdings eine vorsichtige Annäherung zwischen Israel und einzelnen Ländern in der Region zu erkennen. So besuchte Netanyahu 2018 den Oman.

Trump zeigte sich zuversichtlich, dass Israel künftig mit weiteren Staaten Vereinbarungen erzielen werde. "Jetzt, da das Eis gebrochen ist, erwarte ich, dass weitere arabische und muslimische Länder den Vereinigten Arabischen Emiraten folgen werden", sagte er. Auch Netanyahu sprach von einem "dramatischen Wandel des israelischen Status im Nahen Osten". Es werde "weitere arabische und muslimische Staaten geben, die sich dem Friedenskreis mit uns anschließen". Gemeinsam wolle man gegen die extremistischen Kräfte kämpfen, sagte er.

Palästinenser kritisieren Annäherung

Palästinenservertreter verurteilten die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ein Sprecher der im Gazastreifen regierenden militanten Hamas warf den Emiraten vor, den Palästinensern in den Rücken gefallen zu sein.

Die frühere PLO-Unterhändlerin Hanan Aschrawi kritisierte, die Palästinenser sollten als Feigenblatt für die diplomatischen Beziehungen herhalten. Israel werde dafür belohnt, dass es darauf verzichte, das offiziell zu erklären, was es den Palästinensern seit Beginn der Besetzung 1967 illegal und ständig antue. "Möget ihr niemals von Euren 'Freunden' verkauft werden", fügte sie hinzu.

Möglicher diplomatischer Erfolg für Trump

Auch in israelischen Siedlerkreisen stieß die Annäherung auf Widerspruch. Die Souveränitätsbewegung teilte mit: "Der Regierungschef driftet nach links ab, vielleicht wegen seiner juristischen Probleme." Die Organisation warf Netanyahu vor, er habe die israelische "Souveränität in Judäa und Samaria" (Westjordanland) in ein Druckmittel bei Verhandlungen verwandelt.

Für Trump könnte die Ankündigung der neuen Beziehungen indes als seltener diplomatischer Erfolg vor den US-Präsidentschaftswahlen im November gewertet werden. Seine Bemühungen um ein Ende des Krieges in Afghanistan haben bislang genauso wenig Früchte getragen wie die Bemühungen um Frieden zwischen Israel und den Palästinensern.

