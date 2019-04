Die Bundesregierung hat laut Auswärtigem Amt erste Kinder deutscher IS-Anhänger aus dem Irak zurückgeholt. Dort sind derzeit noch mindestens acht Deutsche wegen mutmaßlicher IS-Mitgliedschaft inhaftiert.

Ende 2017 hatte die Bundesregierung angekündigt, sie wolle versuchen, die Kinder von deutschen Anhängern der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) nach Deutschland zu holen. Nun gab das Auswärtige Amt laut der Nachrichtenagentur dpa bekannt, dass mehrere minderjährige Kinder aus dem Irak zurückgebracht und bei Verwandten untergebracht wurden.

Bundesregierung will "Schutzpflicht" nachkommen

Wie viele Kinder aus dem Irak zurückgeholt wurden, ließ das Auswärtige Amt offen. Es handele sich um eine "hohe einstellige Zahl".

Im November 2017 waren der Behörde damaligen Angaben zufolge rund ein Dutzend Kleinst- und Kleinkinder von IS-Anhängern im Irak bekannt. Die Entscheidung, diese Kinder wieder nach Deutschland bringen zu wollen, begründete die Bundesregierung mit humanitären Aspekten und der Schutzpflicht für die eigenen Staatsbürger. Die Kinder waren von ihren Eltern in den Irak verschleppt oder in dem Land geboren worden - teilweise, als ihre Mütter wegen der Mitgliedschaft im IS festgenommen und inhaftiert worden waren.

Acht Deutsche in irakischen Gefängnissen

Derzeit sitzen laut Auswärtigem Amt noch acht Deutsche in irakischer Haft, nachdem sie von den dortigen Gerichten als IS-Mitglieder verurteilt worden sind. Keines der Urteile sei aber schon rechtskräftig. Über mehrere Fälle hatte die ARD bereits berichtet, etwa über den deutschen Levent Ö. aus Gladbeck, der im Irak zum Tod verurteilt wurde. Im vergangenen Dezember nahm die Bundesregierung die Verhandlungen mit dem Irak auf.

Auch Lamia K. hatte Anfang 2018 das Todesurteil erhalten, der Richterspruch wurde später jedoch in lebenslange Haft umgewandelt. Auch ihre Tochter wurde zu lebenslanger Haft verurteilt.

Nach einem Jahr Haft war die 31-jährige Fatima M. im Februar nach Deutschland zurückgekehrt. Gegen sie laufen aber auch in Deutschland Ermittlungen wegen des Verdachts der IS-Mitgliedschaft und der mutmaßlichen Beteiligung an möglichen Kriegsverbrechen.

Streit um Passentzug

Wie mit Staatsangehörigen umgegangen werden soll, die sich im Ausland dem IS anschließen, beschäftigt auch die Innenminister der G7-Staaten, die im Laufe des Tages in Paris zusammenkommen wollen.

Zuletzt hatte sich die Große Koalition darauf verständigt, dass Deutschen mit doppelter Staatsangehörigkeit der deutsche Pass unter bestimmten Voraussetzungen entzogen werden soll, wenn sie Mitglied einer Terrormiliz werden. Der Vorstoß war allerdings auf deutliche Kritik gestoßen: Mehrere Oppositionsparteien warfen der Bundesregierung vor, sich der Verantwortung entziehen zu wollen, die mutmaßlichen IS-Anhänger der deutschen Gerichtsbarkeit zu übergeben.