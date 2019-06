Zunächst meldeten die iranischen Revolutionsgarden den Abschuss einer US-Drohne - nun haben die USA den Angriff bestätigt. Er habe sich aber nicht über dem Iran, sondern im internationalen Luftraum ereignet.

Die USA haben den Abschuss einer US-Drohne durch den Iran bestätigt und als "nicht provozierten Angriff" verurteilt. "Iranische Berichte, dass das Flugzeug über dem Iran war, sind falsch", erklärte das US-Zentralkommando Centcom, das die Truppen im Nahen Osten führt. Das unbemannte Überwachungsflugzeug vom Typ "RQ-4A Global Hawk" sei von einer iranischen Boden-Luft-Rakete abgeschossen worden, als es in der Nacht zum Donnerstag im internationalen Luftraum über der Straße von Hormus operiert habe.

Zuvor hatten die iranischen Revolutionsgarden den Abschuss der US-Drohne in der Provinz Hormusgan bekannt gegeben und erklärt, das unbemannte Fluggerät habe den iranischen Luftraum verletzt. Der Anführer der mächtigen Garden verurteilte eine Grenzverletzung. General Hossein Salami hob nach Angaben der Nachrichtenagentur Tasnim hervor: "Die Grenzen sind unsere rote Linie." Er betonte, man strebe keinen Krieg an. "Aber wir sind bereit, auf jegliche Kriegserklärung zu antworten." In der Erklärung ist demnach von einer "US-Spionagedrohne" die Rede.

Zunächst hatte das US-Militär dementiert, eine Drohne in dem Gebiet eingesetzt zu haben. Später berichteten Nachrichtenagenturen übereinstimmend unter Berufung auf eine nicht benannte, offizielle Quelle, es sei eine Drohne abgeschossen worden - allerdings hätte diese sich im internationalen Luftraum über der Straße von Hormus befunden. Die Meerenge verbindet den Persischen Golf und den Golf von Oman, an welchen wiederum die Provinz Hormusgan grenzt.

Streit um mutmaßliche Tankerangriffe

Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran hatten sich in den vergangenen Wochen drastisch verschärft. So machte Washington Teheran kürzlich für den Angriff auf zwei Tanker im Golf von Oman verantwortlich. Andere Staaten schlossen sich der Sichtweise der US-Regierung an, darunter etwa Großbritannien. Der Iran wies die Vorwürfe mehrfach zurück. Ob es sich tatsächlich um gezielte Angriffe handelt, ist bisher nicht geklärt.

Angst vor Eskalation

International wächst die Sorge, dass der Konflikt in eine militärische Auseinandersetzung umschlagen könnte. Mehrfach hatte US-Präsident Donald Trump der iranischen Regierung verbal gedroht, bis hin zur "Vernichtung" ihres Landes.

Zuletzt hatten die USA angekündigt, 1000 zusätzliche Soldaten in den Nahen Osten zu entsenden - zu "Verteidigungszwecken". Gleichzeitig hieß es aus dem US-Außenministerium, man strebe "keinen Konflikt mit dem Iran an". Auch der Iran betonte, es werde keine militärische Auseinandersetzung mit den USA geben. Am Mittwoch hatte der Sekretär des iranischen Sicherheitsrats, Ali Schamchani, nochmals betont:

"Es besteht überhaupt kein Grund für einen Krieg, denn amerikanische Unterstellungen gegen andere Länder sind eine weltweit bekannte Taktik der USA, um politischen Druck auszuüben."

