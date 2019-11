Nach der Ankündigung von Präsident Rouhani hat der Iran mit der Urananreicherung in der Atomanlage Fordo begonnen. Damit entfernt sich Teheran immer weiter vom Atomabkommen, aus dem die USA 2018 ausgestiegen waren.

Der Iran hat in der Nacht die Urananreicherung in der Atomanlage Fordo offiziell wieder aufgenommen. Das teilte die iranische Atomenergiebehörde mit. Dies stellt einen weiteren Schritt zur Abkehr des Landes vom internationalen Atomabkommen dar.

In der Folge des 2015 geschlossenen Atomabkommens war die Urananreicherung in der unterirdischen Anlage von Fordo - 180 Kilometer südlich von Teheran - eingefroren worden. Die Anzahl der Zentrifugen in den Anlagen Fordo und Natans war im Zuge des Vertrags um mehr als zwei Drittel auf 5060 reduziert worden. Natans liegt in der Mitte des Landes mehr als 200 Kilometer entfernt von Teheran.

Urananreicherung laut Abkommen erst 2025

Gemäß dem Abkommen hätte der Iran erst ab 2025 die Urananreicherung wieder ausbauen dürfen. Präsident Hassan Rouhani hatte am Dienstag angekündigt, dass sein Land die Urananreicherung in Fordo wiederaufnehmen werde. Es handele sich um die "vierte Etappe" des schrittweisen Rückzugs aus dem Atomabkommen.

Die Atomenergieorganisation des Landes gab zudem bekannt, dass sie einer Inspektorin der Internationalen Atomenergiebehörde der Vereinten Nationen vergangene Woche den Zutritt zur Atomanlage Natans verweigerte habe. Grund seien Sorgen gewesen, dass sie möglicherweise "verdächtiges Material" bei sich geführt habe.

US-Präsident Donald Trump war im Mai 2018 aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen und verfolgt seitdem mit immer neuen Sanktionen eine Politik des "maximalen Drucks" gegenüber Teheran.