Am Montag treten die US-Sanktionen gegen den Iran in Kraft. Die Elite des Landes ist zerstritten, das Volk protestiert. Auf die Drohungen der USA gibt es keine Reaktion. Die Regierung will nun ihre Strategie präsentieren.

Von Natalie Amiri, ARD-Studio Istanbul

"In Amerika antwortet nur eine Person, während im Iran plötzlich alle zum Regierungssprecher werden!" Ein Iraner empört sich mit diesen Worten anonym im Radio. Im Iran gibt es keine freien Medien, in denen der Mann kritisieren könnte, also ruft er bei Radio Liberty in Prag an. Radio Liberty ist ein Sender, der auf Farsi nach demokratischen Normen berichtet und eben auch iranische Bürger zu Wort kommen lässt.

Der Anrufer ist einer von vielen, die ihrer Wut Luft machen wollen, die Angst haben vor einer weiteren Eskalation mit den USA und die sich davor fürchten, dass nach Einführung der alten Sanktionen alles noch schlimmer wird - dass das Land weiter im Chaos versinkt. Er kritisiert mit seiner Aussage die Reaktion auf iranischer Seite auf den unvermittelten Vorschlag des amerikanischen Präsidenten.

US-Präsident Donald Trump hatte Ende Juli angekündigt, ohne Vorbedingungen mit dem Iran sprechen zu wollen. Das ist ein Novum. Und es scheint, als wüssten die Mächtigen im Iran wirklich nicht, wie man damit umgehen sollte, während Trump gleichzeitig denkt, dass seine Nordkorea-Taktik überall funktioniert. Das ist eine explosive Kombination von Eitelkeiten und festgefahrenen Verhaltensweisen ohne Aussicht auf eine Lösung.

Streiks und Proteste legten im Juni den Großen Basar von Teheran lahm.

Machtkampf bestimmt Außen- und Innenpolitik

Im ersten Moment ist es fast amüsant, wenn der Mann sagt, warum bitte alle Regierungssprecher im Iran seien. Doch genau damit beschreibt er eine fatale Tatsache. Das politisch hoch komplizierte Geflecht im Iran besteht eben nicht nur aus einer Person, die bestimmt, ob man mit den USA spricht oder nicht. Und genau das wird dem Iran im Moment zum Verhängnis. Denn die Absichten der politischen Elite unterscheiden sich voneinander. Entsprechend unterschiedliche Signale kommen aus der Islamischen Republik. Es besteht keine Einheit, sondern ein noch nie da gewesener Machtkampf bestimmt die Außen- und die Innenpolitik.

Doch ein gemeinsames Ziel haben sie: die Erhaltung der Islamischen Republik. Nur haben sie in ihrer Kalkulation die Komponente vergessen, dass es auch noch die eigene Bevölkerung gibt. Und sie haben vergessen, dass es vielen nicht mehr nur genügt, bei einem Radiosender im Ausland anzurufen, sondern dass viele in der Bevölkerung - gerade diejenigen, die überhaupt nichts mehr zu verlieren haben, weil sie nichts besitzen - ihre Angst vor Repression verloren haben.

Demonstranten rufen Tod dem Diktator

Seit Tagen gehen erneut in mehreren iranischen Städten wie Shiraz, Isfahan, Karaj und Teheran Hunderte von wütenden Bürgern auf die Straße. Sie rufen Tod dem Währungsverfall und der Preiserhöhung, aber auch Tod dem Diktator. Der Tabubruch, der Anfang des Jahres bei den letzten großen Protesten ein Novum war, hört sich heute schon wie Usus an.

Die Menschen sind die leeren Versprechen der Kleriker satt. Auch dem Präsidenten Hassan Rouhani nehmen sie nicht mehr ab, dass er reformorientiert ist. Zumindest hat er sich nicht für Reformen eingesetzt. Er hat seine Rückendeckung im Volk verloren. In letzter Zeit hat er sich den Hardlinern des Landes angenähert - jetzt, da viele innerhalb des iranischen Systems davon überzeugt sind, dass die USA einen "Regime Change" plant. Doch auch davor hat die Bevölkerung Angst. Sie fürchten ein zweites Syrien.

Preis für Grundnahrungsmittel mehr als verdoppelt

Der Gründer der Islamischen Republik, Ayatollah Khomeini, sagte einmal: "Diese Revolution wurde nicht für den Preis von Wassermelonen gemacht." Doch genau wegen des Preises der Wassermelonen kommt die Islamische Republik mehr denn je ins Wanken. Denn aus dem erhofften Wirtschaftsaufschwung nach dem Atomabkommen von 2015 ist nichts geworden. Von den knapp 120 deutschen Unternehmen, die eine Repräsentanz im Iran aufbauten, treten die meisten den Rückzug an.

Und der Preis einer Wassermelone hat sich innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt. Genauso wie die Preise anderer Grundnahrungsmittel. Die iranische Währung, der Rial, hat zum Euro 70 Prozent eingebüßt, allein in den letzten Tagen um 25 Prozent. Die Mittelschicht hat ihre Kaufkraft verloren. Das ist gefährlich für jedes System.

US-Sanktionen gegen den Iran: Kauf oder Erwerb von US-Banknoten

Handel mit Gold

Handel mit Metallen wie Aluminium oder Stahl, Kohle und bestimmter Industriesoftware

Verbot von Transaktionen im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf der iranischen Währung Rial

Sanktionen gegen Automobilsektor

Verunsicherung hat gefruchtet

Seit US-Präsident Trump an der Macht ist, hat seine Iran-Politik der Verunsicherung gefruchtet. Er setzt darauf, dass die Mullahs mit ihm reden werden, wenn sie nur verzweifelt genug sind. Trump hat den Prozess, Irans Wirtschaft ins volle Chaos zu stürzen, beschleunigt, indem er am 8. Mai diesen Jahres verkündete, dass die USA aus dem Atomabkommen aussteigen. Nicht nur das. Ab dem Montag werden die im Gegenzug für das Atomabkommen ausgesetzten Sanktionen wieder wirksam werden.

Seit Freitag ist das traditionelle Fladenbrot 50 Prozent teurer geworden. Bislang war der Währungsverfall für diejenigen eine Katastrophe, die mit dem Ausland handelten, dort ihren Urlaub verbringen wollen oder ihre Kinder zum Studieren ins Ausland schickten. Doch der Wert der Währung beginnt auch im Land rapide zu verfallen. Experten sagen, bis Jahresende erwarte man eine Inflationsrate von 50 Prozent.

Hat die Rückendeckung im Volk verloren: Irans Präsident Hassan Rouhani.

Warum verschwinden Milliarden Dollar?

Die Regierung hat ein weiteres Problem: Für den Währungsverfall können sie nicht nur den "Teufel USA" verantwortlich machen. Sie werden sich so schnell wie möglich erklären müssen, warum die Menschen sich nichts mehr leisten können, während Milliarden Dollar verschwinden. Da hilft auch ein Auswechseln des Chefs der Zentralbank, wie letzten Monat geschehen, nicht. Sie müssen sich ihr eigenes Missmanagement eingestehen, fordern die Menschen auf der Straße.

Am heutigen Samstag traf sich in Teheran der Nationale Sicherheitsrat, in dem die Chefs der Exekutive, der Judikative und der Legislative sowie des Militärs sitzen. Sie haben eine neue politische Strategie beschlossen, heißt es, eine Strategie für eine Politik unter Sanktionen. Am Montag soll sie der Bevölkerung vorgestellt werden.