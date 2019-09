Irans Präsident Hassan Rouhani hat angekündigt, dass sein Land am Freitag weitere Abmachungen zum Atomabkommen aufheben will. Die Vertragspartner erhielten jedoch einen Zeitpuffer, um den Atomdeal noch zu retten.

Der Iran hebt nach Angaben von Präsident Hassan Ruhani sämtliche Beschränkungen für Forschung und Entwicklung aus dem internationalen Atomabkommen von 2015 auf. "In der dritten Stufe soll die iranische Atomorganisation ab Freitag ohne Einschränkung alles in Angriff nehmen, was für den Ausbau der nationalen Atomtechnologie und für die Forschung notwendig ist", sagte Rouhani.

Wie die Schritte der iranischen Atomorganisation ab Freitag aussehen sollen, erwähnte Rouhani nicht. Im Vorfeld war die Rede von schnelleren Zentrifugen, mit denen das Land den Anreicherungsgrad von Uran auf 20 Prozent erhöhen könnte. Die vom Atomabkommen erlaubte Obergrenze beträgt nur 3,67 Prozent.

Anfang Juli überschritt der Iran bereits die erlaubte Menge von niedrig angereichertem Uran. Kurz darauf erhöhte der Iran überdies den Anreicherungsgrad über die zulässige Schwelle von 3,67 Prozent. Der Anreicherungsgrad ist ein zentraler Punkt des Atomabkommens, das ein iranisches Atomwaffenprogramm verhindern soll. Für den Bau von Atombomben wird auf 90 Prozent angereichertes Uran benötigt. Die Anreicherung von 20 auf 90 Prozent gilt jedoch als relativ kurzer Weg.

Angebot an Vertragspartner

Präsident Rouhani versicherte den Vertragspartnern jedoch, zwei Monate Zeit zu haben, den Atomdeal doch noch vertragsgerecht umsetzen zu können. Dann werde auch der Iran das Atomabkommen wieder einhalten - dies soll Rouhani laut eines Webportals angeboten haben.

Mit dem schrittweisen Rückzug aus dem Abkommen reagiert die Führung in Teheran auf die Aufkündigung des Atomabkommens durch US-Präsident Donald Trump im Mai 2018. Teheran hatte sich trotz neuer US-Sanktionen ein Jahr lang weiter an das Abkommen gehalten. Die anderen Vertragspartner - darunter Deutschland und Frankreich - versuchen, die Vereinbarung noch zu retten.