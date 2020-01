Mit Raketenangriffen auf von den USA genutzte Stützpunkte im Irak hat der Iran Vergeltung geübt für die Tötung von General Soleimani. Iranische Medien sprechen von 80 getöteten "US-Terroristen". Trump twittert hingegen: "Alles ist gut."

Neue Eskalationsstufe im Konflikt zwischen den USA und dem Iran: Als Vergeltung für die Tötung von General Kassem Soleimani hat Teheran in der Nacht zwei US-Ziele im Irak attackiert. "Mehr als ein Dutzend" ballistische Raketen seien vom Iran aus auf Stützpunkte abgefeuert worden, die von amerikanischen Truppen genutzt würden, teilte ein Pentagonsprecher mit.

In einer ersten Einschätzung sprach ein US-Regierungsvertreter von einem relativ glimpflichen Ausgang der Attacken, Präsident Donald Trump twitterte: "Alles ist gut!". Er will sich in Kürze äußern. Regierungskreisen zufolge liegen keine Informationen über Opfer vor.

"Ein voller Erfolg"

Das iranische Staatsfernsehen meldete hingegen, "80 amerikanische Terroristen" seien bei den Raketenangriffen getötet worden. Insgesamt seien 16 Geschosse abgefeuert worden, sie seien nicht abgefangen worden. Der Luftwaffenstützpunkt Ain al-Assad sei "vollständig zerstört" worden. Der Angriff mit ballistischen Boden-Boden-Raketen auf die "von den Amerikanern besetzte Basis sei in jeder Hinsicht ein voller Erfolg". 100 weitere Ziele in der Region seien im Visier, wurden die Revolutionsgarden zitiert. Eine unabhängige Bestätigung für diese Angaben gibt es nicht.

Irans Präsident Hassan Rouhani wird laut Staatsfernsehen im Laufe des Tages eine Rede zu den Angriffen auf US-Ziele halten. Die iranische Armee forderte erneut den Abzug der US-Truppen aus dem Nahen Osten. "Jetzt, da sie unsere Macht erkannt haben, ist es Zeit für die Vereinigten Staaten, ihre Soldaten aus dem Nahen Osten abzuziehen", sagt Generalstabschef Mohammad Bakeri im iranischen Staatsfernsehen.

Laut CNN waren die im Irak stationierten US-Soldaten vor dem iranischen Raketenangriff gewarnt. Dank eines frühzeitigen Alarms hätten diejenigen im Gefahrenbereich Zeit gehabt, sich in Schutzbunkern in Sicherheit zu bringen, berichtete CNN unter Berufung auf einen Angehörigen des US-Militärs.

Der Iran greift an

Morgenmagazin, 08.01.2020, Verena Bünten, ARD Washington





Operation "Märtyrer Soleimani"

Die iranischen Angriffe hatten in der Nacht begonnen. Das Staatsfernsehen meldete: Die Luftwaffenbasis Ain al-Assad, in der US-Soldaten stationiert sind, sei von mehreren Boden-Boden-Raketen getroffen worden. Umgesetzt worden sei die Operation "Märtyrer Soleiman" von der Luftfahrt-Einheit der Revolutionsgarde, die das iranische Raketenprogramm verantwortet.

Der Stützpunkt Ain al-Assad befindet sich in der westirakischen Provinz Anbar. Sie wurde erstmals von den US-Streitkräften nach der Invasion 2003 genutzt, bei der damals der Diktator Saddam Hussein gestürzt wurde. Später wurden dort US-Truppen für den Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" stationiert. Aktuell sind 1500 Soldaten in Ain al-Assad untergebracht, darunter internationale Kräfte der Anti-IS-Koalition.

Bundeswehrsoldaten in Erbil "wohlauf"

Neben dem Stützpunkt Ain al-Assad war nach Pentagonangaben auch eine Basis in Erbil in der halbautonomischen kurdischen Region im Norden Iraks Ziel der iranischen Raketenangriffe. In Erbil sind auch Bundeswehrsoldaten stationiert. "Wir stehen in Kontakt mit den Soldaten. Den Soldaten geht es gut", sagte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos.

In dem nordirakischen Kurdengebiet sind noch mehr als 100 deutsche Soldaten im Einsatz. Sie haben ihre Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Die Bundeswehr ist im Irak als Teil der internationalen Koalition gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS). Insgesamt sind etwa 400 Soldaten im Einsatz, die meisten davon auf der jordanischen Luftwaffenbasis Al-Asrak. Von dort wird auch das deutsche Kontingent geführt.

Iran droht und warnt - auch Israel

Die iranischen Revolutionsgarden warnten die USA vor Vergeltung für die Raketenangriffe. Auch Amerikas Verbündete in der Region sollten wissen, dass jegliches Territorium, das sie den USA als Ausgangspunkt für aggressive Akte gegen den Iran überließen, im Visier Teherans stehe, teilte die Eliteeinheit der Streitkräfte der Islamischen Republik über die amtliche Nachrichtenagentur Irna mit. Drohungen richtete die Revolutionsgarde auch an Israel.

Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif bezeichnete die Attacken auf die Stützpunkte im Nachbarland auf Twitter als "angemessene Maßnahmen der Selbstverteidigung". Zudem schrieb er: "Wir streben keine Eskalation oder einen Krieg an, aber wir werden uns gegen jegliche Aggression zur Wehr setzen."

Kriegsangst in Nahost

Auslöser der Eskalation war die gezielte Tötung von General Soleimani auf irakischem Boden durch eine US-Drohne. Er hatte die Al-Kuds-Brigaden kommandiert und war Architekt der regionalen Militärstrategie des Irans im Irak, in Syrien und im Libanon. Die USA haben ihn für die Tötung von US-Soldaten im Irak verantwortlich gemacht und ihn beschuldigt, vor seinem Tod neue Attentate geplant zu haben. Beweise dafür legten die USA bislang nicht vor.

Weltweit schürt die Entwicklung in Nahost Angst vor einem Krieg. Die NATO sowie die Bundeswehr zog einen Teil ihrer im Irak stationierten Truppen inzwischen ab - auch aus Sicherheitsgründen. Zudem hatte das irakische Parlament den Abzug aller ausländischen Truppen verlangt.

Die US-Luftfahrtbehörde FAA sperrte inzwischen für US-Fluggesellschaften den Luftraum über dem Irak, dem Iran, dem Persischen Golf und dem Golf von Oman. Kurze Zeit später stürzte eine ukrainische Passagiermaschine mit mindestens 170 Menschen an Bord nahe Teheran ab. Ob ein Zusammenhang mit der militärischen Eskalation im Nahen Osten besteht, ist unklar.