Flugzeuge der iranischen Gesellschaft Mahan Air dürfen ab sofort weder in Deutschland starten und landen. Die Bundesregierung begründet dies mit der Wahrung außen- und sicherheitspolitischen Interessen.

Die Bundesregierung hat der iranischen Fluggesellschaft Mahan Air mit sofortiger Wirkung den Betrieb in Deutschland untersagt. Die Airline müsse die Verbindungen von und nach Deutschland ruhen lassen, sagte eine Sprecherin des Verkehrsministeriums. Einen entsprechenden Bescheid habe das Luftfahrtbundesamt dem Unternehmen zugestellt.

Dies sei zur "Wahrung der außen- und sicherheitspolitischen Interessen Deutschlands" erforderlich, ergänzte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. Es könne hierzulande kein Verkehr von Unternehmen zugelassen werden, die das Kriegsgeschehen in Syrien unterstützten. Mahan Air übernehme Transportflüge nach Syrien und in andere Kriegsgebiete auf Veranlassung der iranischen Revolutionsgarden.

Bisher flog Mahan Air dreimal die Woche vom Flughafen Düsseldorf nach Teheran. Dazu gibt es eine Verbindung pro Woche von München aus.

Verbindungen zu Anschlägen in Europa

Nach Darstellung des Außenministeriums gibt es zudem "gravierende Anhaltspunkte" für das Agieren iranischer Geheimdienste in Europa. In der vergangenen Woche war ein mutmaßlicher Spion des Irans in Deutschland festgenommen worden, der für die Bundeswehr als Sprachauswerter und landeskundlicher Berater tätig war.

Nach Informationen von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" sollen iranische Nachrichtendienste Anschläge in Europa geplant oder sogar ausgeführt haben. Eine solche Aktion soll ein geplanter Bombenanschlag auf Exil-Iraner in Paris im vergangenen Jahr gewesen sein. Die belgischen Sicherheitsbehörden nahmen im Juni ein Paar fest, das den Anschlag nach Überzeugung der Ermittler ausführen sollte. Der mutmaßliche Hintermann, ein Mitarbeiter der iranischen Botschaft in Wien, wurde kurz danach an einer Autobahn in Bayern festgenommen und inzwischen nach Belgien ausgeliefert.

Offenbar Druck aus den USA

Die USA haben die Fluglinie schon länger im Visier und die Bundesregierung zuletzt offenbar gedrängt, ebenfalls Sanktionen zu verhängen. Mahan Air steht seit 2011 auf einer Sanktionsliste der US-Regierung wegen des Vorwurfs, terroristische Aktivitäten seitens des Irans zu unterstützen. Seit 2013 gelten auch Sanktionen der USA gegen den Geschäftsführer der Fluglinie persönlich.

Mit Informationen von Arne Hell, WDR, und Georg Mascolo, WDR/NDR

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 21. Januar 2019 um 12:00 Uhr.