Kopftuchpflicht im Iran Das verhasste Stück Stoff Stand: 06.10.2022 08:41 Uhr

Offizielle Zugeständnisse beim Kopftuch im Iran sind eher unwahrscheinlich. Doch das Regime könnte die Kontrollen ohne große Ankündigung wieder lockern. Ob das aber tatsächlich für Ruhe auf den Straßen sorgen würde, ist fraglich.

Von Karin Senz, ARD-Studio Istanbul

Seit dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini vor knapp drei Wochen gehen im Iran Menschen auf die Straße. Die Sittenpolizei von Teheran hatte sie mitgenommen und angeblich zu Tode geprügelt, weil sie ihr Kopftuch nicht den Regeln entsprechend getragen hatte. Das Kopftuch gehört praktisch zur DNA der Islamischen Republik Iran, wie das Land seit der islamischen Revolution 1979 heißt. Es ist nur ein Stück Stoff, aber für viele Frauen im Iran ein verhasstes Stück Stoff. Sie verbinden damit Angst vor teils brutalen Kontrollen der Sittenpolizei.

SWR Logo Karin Senz ARD-Studio Istanbul

Diese junge Teheraner Studentin spricht kurz nach dem Tod von Mahsa Amini in Polizeigewahrsam mit der Nachrichtenagentur Reuters: "Meine Stimme zittert, wenn ich davon erzähle, weil mir das schon ein- oder zweimal selbst passiert ist. Ich habe gedacht, wie würden sich meine Eltern fühlen, wenn mir sowas passiert?"

Während die Studentin spricht, wandern ihre Augen nervös von links nach rechts, wohl um zu sehen, ob sie jemand beobachtet. Heute wäre so ein Interview auf Teherans Straßen nicht mehr möglich: zu gefährlich.

Identität der Islamischen Republik

Das Kopftuch gehört zur Identität der Islamischen Republik. Die basiere auf drei Grundpfeilern, erklärt die Islamwissenschaftlerin Katajun Amirpur: "Einmal die Amerika-Feindlichkeit - diese harsche Amerika-Kritik, die durchaus einen historischen Grund hat, der nicht von der Hand zu weisen ist. Dann ist es das Staatssystem des Irans und es ist das Kopftuch. Und ich würde fast denken, von den dreien ist das Kopftuch das, was auf eine bestimmte Art und Weise am allermeisten den Charakter der Islamischen Republik ausmacht."

Öffentliche Diskussion unter wichtigen Funktionsträgern

Umso erstaunlicher ist ein Satz in der Rede des Obersten Führers des Iran, Ayatollah Ali Chamenei, diese Woche: Viele Frauen, die das Kopftuch nicht ganz korrekt trügen, stünden trotzdem hinter der Islamischen Republik.

Mahsa Amini starb vermutlich, weil sie das Kopftuch nicht ganz korrekt getragen hatte - nach dem Ermessen der Sittenpolizei. Es gebe tatsächlich eine öffentliche Diskussion unter wichtigen Funktionsträgern über die Kopftuchplicht, sagt Amirpur. "Es ist nicht ganz klar, ob manche nicht einfach nur nach vorne geschickt werden, um die Bevölkerung zu beruhigen."

Im iranischen Fernsehen seien zum Beispiel teilweise Leute zu sehen, die sagen - ja, wir müssen eingehen auf die berechtigen Forderungen der Bevölkerung. "Und da weiß man nicht so genau, ob das einer ist, der sagt, man muss beschwichtigen, damit das nicht noch schlimmer wird oder ist das einer, der sagt, so können wir nicht weitermachen."

Zugeständnisse beim Kopftuch?

Allerdings hält sie offizielle Zugeständnisse beim Kopftuch für eher unwahrscheinlich. Dafür ist es ein zu wichtiges Werkzeug der Führung: "Wenn man damit schon mal per se die Hälfte der Bevölkerung unter Kontrolle gebracht hat oder Kontrolle ausüben möchte. Und es symbolisiert sehr stark, weil es so stark in das persönliche Leben der Menschen eingreift, was man alles mit Menschen machen kann, indem man ihnen das so aufzwingt. Und vor allem indem man so harsch und rigide kontrolliert."

Außerdem müsse das Regime fürchten, dass so ein Teilerfolg den Demonstrantinnen Aufwind geben würde - und auch den Demonstranten. Denn Männer haben sich von Anfang an mit den Frauen solidarisiert. Es gebe auch Kleidervorschriften für Männer, so die Islamwissenschaftlerin. Beispielsweise sind Shorts und T-Shirt im Iran ein No Go. "Was auch eher selten getragen wird in den letzten Jahren, dann allerdings stärker geworden ist, ist die Krawatte. Krawatte ist tatsächlich vom Regime aus unerwünscht. Damit geht einher, dass iranische Beamte oder auch Geistliche einen Stehkragen tragen."

70 Prozent der Frauen gegen Kopftuchpflicht

Die Kontrollen und Konsequenzen bei einem Verstoß gegen diese Regeln sind allerdings mit denen für Frauen nicht vergleichbar. Erwischt die Sittenpolizei beispielsweise eine Iranerin ohne Kopftuch am Steuer, kann sie ihr nicht nur den Führerschein zeitweise abnehmen, sondern auch das ganze Auto.

70 Prozent der Frauen im Iran, so zitieren Medien des Landes eine Studie, würden die Kopftuchpflicht ablehnen. Möglicherweise lockert das Regime die Kopftuchkontrollen ohne große Ankündigung wieder, schaut also nicht so genau hin, wie das bis zum Frühsommer der Fall war. Ob das tatsächlich für Ruhe auf den Straßen sorgen würde, ist fraglich. Eine Frau twittert vor einigen Tagen: "Die da oben haben noch nicht kapiert, dass es inzwischen nicht mehr nur um das Kopftuch geht, sondern um sie selbst."