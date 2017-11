Mehr als 400 Menschen sind bei dem Erdbeben im Grenzgebiet zwischen dem Iran und dem Irak gestorben. Mindestens 7000 wurden verletzt. Viele der Überlebenden werden die Nacht im Freien verbringen müssen. Die Versorgungslage ist kritisch.

Von Karin Senz, ARD-Studio Istanbul

Sie bergen die Toten aus den Trümmern, einen nach dem anderen, und Angehörige müssen zusehen. An einer Straße in Sarpol-e-Zahab stehen links und rechts einer Straße keine Häuser mehr, nur noch Steinhaufen türmen sich auf. Die Kleinstadt mit rund 35.000 Einwohnern in der Provinz Kermanschah hat es am stärksten getroffen.

Als der iranische Innenminister Abdolreza Rahmani Fazli die Region besucht, bekommt er den Ärger der Menschen ab. "Wir haben kein Wasser", schimpft einer. Eine Frau sagt: "Wir haben die Nacht in der Kälte verbracht, wir brauchen Hilfe."

Hilfe kommt aus der Luft

Aus Angst vor Nachbeben bleiben die Menschen im Freien.

Über der Stadt hört man die Hubschrauber. Sie sollen vor allem die Menschen in den Bergen versorgen. Mehrere hundert Dörfer liegen um das Epizentrum, teils schwer zugänglich - auch weil Straßen zerstört wurden, es gab Erdrutsche. Und die iranische Grenzregion ist zum Teil noch vermint. Die Hilfe aus der Luft läuft, auch weil Flughäfen, wie der der Provinzstadt Kermanschah noch in Takt sind.

Das Krankenhaus von Sarpol-e-Zahab wurde hingegen komplett zerstört. Die vielen Tausend Verletzten müssen nach Kermanschah oder gleich in die Hauptstadt Teheran gebracht werden.

Zu wenig Wasser, zu wenig Brot, zu wenige Decken

Der Sprecher des Krisenstabs, Behnam Saidi, berichtet, in manchen Regionen sei das Trinkwasser verunreinigt. "Viele Aufbereitungsanlagen sind zerstört worden, aber wir haben schon angefangen, sie zu reparieren."

Bei der mobilen Wasserversorgung gebe es keine Probleme, von den ersten Stunden an sei Trinkwasser in den Städten und Dörfern verteilt worden, es gebe auch genügend Mineralwasserflaschen.

Viele Überlebende konnten nur wenig aus den Trümmern retten.

Die Menschen in einigen Dörfern erzählen allerdings etwas anderes. Sie beklagen sich über die Versorgung. Es gebe von allem zu wenig: Wasser, Brot und Decken. Das iranische Fernsehen berichtet nahezu nonstop.

Experten geben Tipps, wie man sich bei Nachbeben schützen kann. Davon gibt es etliche - teils sehr starke. Viele Menschen werden die Nacht heute im Freien verbringen müssen. Und diese Nacht wird kalt - um den Gefrierpunkt liegen die Temperaturen in den Bergen des Sagros-Gebirges, die um die 3000 Meter hoch sind.

Notstand auch auf irakischer Seite

Auf irakischer Seite in der autonomen Kurdenregion ist die Lage nicht ganz so dramatisch. Die Opferzahlen sind deutlich niedriger. Trotzdem herrscht auch dort in einigen Regionen der Notstand.

Die Türkei habe sehr schnell Hilfe auf den Weg gebracht, sagt Gesundheitsminister Ahmet Demircan. Mit einem Flugzeug habe die Regierung 320 Decken und 60 Zelte nach Süleymaniye geschickt, so Demircan. Außerdem würden mehr als 4000 Krankenbetten und über 200 Intensivpflegeplätze bereit gehalten. 40 Krankenwagen, zehn Ärzte und mehr als 300 Mediziner seien im Einsatz.

Schwere Zerstörungen nach Erdbeben in Iran und Irak

tagesschau 20:00 Uhr, 13.11.2017, Natalie Amiri, BR







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-346391~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Helfer sollen "die Wunden heilen"

Auch türkische Erdbebenexperten sollen bei den Bergungsarbeiten helfen - für Präsident Recep Tayyip Erdogan selbstverständlich: "Wir helfen, wo Hilfe gebraucht wird und werden es auch weiterhin tun", sagt Erdogan. "Wie Sie wissen, steht die Türkei ihren Brüdern in der Region in solchen Notsituationen immer zur Seite." Alle Institutionen und Organisationen seien angewiesen, so schnell wie möglich benötige Hilfsgüter zu liefern, "um die Wunden zu heilen."

Manche Wunden wird die schnelle Hilfe allerdings nicht heilen können. Ein Kurde steht vor einem zerstörten Haus, sein Bruder und sein Sohn sind darin ums Leben gekommen. Ein anderer sucht mit bloßen Händen im Trümmerhaufen noch nach Überlebenden.

Viele Tote durch Erdbeben an iranisch-irakischer Grenze

Karin Senz, ARD Istanbul

13.11.2017 19:00 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 13. November 2017 um 17:00 Uhr und 20:00 Uhr.