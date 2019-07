Nach der Beschlagnahmung eines britischen Tankers durch den Iran erwägt Großbritannien offenbar Sanktionen. In eine Brief an die UN heißt es darüber hinaus, das Schiff habe sich in den Gewässern des Oman befunden.

Großbritannien hat die Beschlagnahmung eines Tankers durch den Iran in einem Schreiben an den UN-Sicherheitsrat verurteilt. "Das Völkerrecht verlangt, dass das Recht auf Durchreise nicht behindert wird, und deshalb stellt die iranische Aktion einen illegalen Eingriff dar", heißt es in dem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Brief, der auch an UN-Generalsekretär Antonio Guterres geschickt wurde. Der Tanker habe sich in omanischen Hoheitsgewässern befunden, als er von iranischen Streitkräften beschlagnahmt worden sei.

Erneuter Zwischenfall heizt Konflikt mit Iran weiter an

Der Iran hatte zuvor mit der erneuten Festsetzung eines britischen Öltankers in der Straße von Hormus die Spannungen in der Region verschärft. "Die derzeitigen Spannungen sind äußerst besorgniserregend, und unsere Priorität ist die Deeskalation. Wir suchen nicht die Konfrontation mit dem Iran", heißt es in dem Brief an die UN. "Aber es ist inakzeptabel und eskalierend, die Schifffahrt zu bedrohen, die ihr legitimes Geschäft über international anerkannte Transitkorridore abwickelt."

Das Schiff sei in einen Unfall mit einem iranischen Fischerboot verwickelt gewesen und habe dessen Notruf ignoriert, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Fars. Großbritannien forderte den Iran auf, den Tanker "Stena Impero" freizugeben.

Sanktionen gegen den Iran möglich

Die britische Regierung erwägt einem Medienbericht zufolge Sanktionen gegen den Iran. Außenminister Hunt dürfte am Sonntag diplomatische und wirtschaftliche Maßnahmen bekanntgeben, berichtete der "Daily Telegraph" am Sonntag. Dazu gehöre das mögliche Einfrieren von Vermögen.

Großbritannien könnte demnach darauf drängen, dass die Sanktionen der Vereinten Nationen und der Europäischen Union gegen den Iran erneut verhängt werden. Diese waren 2016 nach einem Abkommen über das iranische Atomprogramm aufgehoben worden.

Das britische Parlament soll am Montag über Lage informiert werden.

Laut Angaben des britischen Außenministers Jeremy Hunt hat sich die "Stena Impero" in omanischen Hoheitsgewässern befunden.

Laut Teheran Unfall mit einem Fischerboot

Der Iran hatte bislang angegeben, das Schiff sei in internationalen Gewässern gestoppt worden. Teheran rechtfertigte die Festsetzung der "Stena Impero" damit, dass das Schiff in einen Unfall mit einem iranischen Fischerboot verwickelt gewesen sei und dessen Notruf ignoriert habe, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Fars. Großbritannien wies diese Darstellung zurück.

Die iranischen Revolutionsgarden veröffentlichten ein Video, das die Beschlagnahmung der "Stena Impero" zeigen soll. In dem Film nähern sich Schnellboote dem Schiff, dessen Name klar zu sehen ist. Bewaffnete und maskierte Soldaten seilen sich von einem über dem Tanker fliegenden Hubschrauber ab.

Mit derselben Taktik hatte die britische Marine unlängst einen iranischen Tanker vor Gibraltar festgesetzt, dem Verstöße gegen Syrien-Sanktionen vorgeworfen wurden. Ein Vertreter der Revolutionsgarden sagte, die "Stena Impero" sei von einem britischen Kriegsschiff eskortiert worden. Dies habe versucht, die Festsetzung zu verhindern. Auf dem Video ist kein britisches Kriegsschiff zu sehen.

Britische Reederei weist Vorwürfe zurück

Nach Angaben der britischen Reederei, die die "Stena Impero" unterhält, hatte das Schiff alle Navigationsregeln eingehalten. Dies gelte auch für alle internationalen Vorschriften.

Es seien 23 Seeleute an Bord aus Indien, Russland, Lettland und den Philippinen, sagte Erik Hanell, der Chef der Reederei Stena Bulk. Bislang gebe es keine Berichte über Verletzungen. Die Sicherheit und das Wohlergehen der Besatzung bleibe das Hauptaugenmerk der Firma.

Die iranischen Revolutionsgarden haben ein Video veröffentlicht, das die Beschlagnahmung der "Stena Impero" zeigen soll.

Maas warnt vor Eskalation der Gewalt

Bundesaußenminister Heiko Maas warnte vor einer Eskalation der Gewalt gewarnt. "Es geht darum, Krieg zu verhindern", sagte Maas der "Bild am Sonntag". "Darauf sind alle Bemühungen mit den europäischen Partnern und den Staaten der Region gerichtet."

Die Situation am Golf sei "noch ernster und gefährlicher geworden, als sie ohnehin schon war", sagte Maas. Er rief den Iran zum Einlenken auf: "Gerade in Teheran muss man jetzt seiner Verantwortung gerecht werden und nicht weiter an der Eskalationsspirale drehen." Um den Konflikt zu entschärfen brauche es nun eine "kluge Diplomatie", die Gesprächskanäle offen halte und Wege zur Vertrauensbildung finde.