Die abgestürzte ukrainische Passagiermaschine mit 176 Menschen an Bord ist laut iranischem Militär "unbeabsichtigt" von Teheran abgeschossen worden. Präsident Rouhani entschuldigte sich für "diesen katastrophalen Fehler".

Der Iran hat eingeräumt, das ukrainische Passagierflugzeug mit 176 Menschen an Bord versehentlich abgeschossen zu haben. Die iranische Armee teilte in einer Presseerklärung im Staatsfernsehen mit, die Maschine sei für ein "feindliches Flugzeug" gehalten worden. Es handele sich um "menschliches Versagen".

Nach Angaben der Streitkräfte gab es an dem Unglückstag mehrere US-Drohungen, iranische Ziele anzugreifen. Daher habe im iranischen Militär "höchste Alarmbereitschaft" geherrscht. Nachdem sich dann die ukrainische Maschine einer "strategisch wichtigen Militäranlage" genähert habe, sei dies "versehentlich" als eine Drohung eingestuft worden, hieß es in der Presseerklärung.

Iran entschuldigt sich für "Fehler

Das Militär entschuldigte sich in der Stellungnahme für das Unglück und kündigte eine Verbesserung seiner Systeme an, um solche "Fehler" in Zukunft zu verhindern. Die Boeing 737 der ukrainischen Fluggesellschaft UIA war am Mittwochmorgen in der Nähe von Teheran abgestürzt, alle 176 Insassen wurden getötet.

Kurz vor dem Absturz der Maschine hatte der Iran mehrere Raketenangriffe auf zwei von den US-Streitkräften genutzte Militärstützpunkte im Irak geflogen. Trotz vermehrter Mutmaßungen - unter anderem westlicher Regierungschefs - in den vergangenen Tagen, dass das Flugzeug versehentlich von einer iranischen Rakete getroffen worden sein könnte, hatte Teheran dies zunächst kategorisch dementiert.

Hinweise auf Abschuss

Gestern hatten sich bereits mehrere EU-Staaten, wie die USA und Kanada davon überzeugt gezeigt, dass es sich um einen wohl versehentlichen Abschuss durch den Iran handeln müsse. Unter den Absturzopfern waren 57 Kanadier.

Indes standen die Zeichen im Konflikt zwischen den USA und dem Iran nach den gezielten Militärschlägen vorerst auf Entspannung. Die Lage am Persischen Golf war eskaliert, nachdem die USA den iranischen Top-General Ghassem Soleimani Ende vergangener Woche in Bagdad gezielt getötet hatten.

Nach dem Angriff des Irans auf die von den USA genutzten Militärbasen im Irak hatten US-Präsident Donald Trump und Irans Präsident Hassan Rouhani angekündigt, den Konflikt zunächst auf politischer Ebene führen zu wollen.

USA verhängt neue Sanktionen nach vermutlichem Abschuss durch den Iran

Internationale Ermittlungen

Am Freitag hatten die Ermittlungen zur Ursache des Absturzes begonnen. Iranische und ukrainische Experten nahmen ihre Arbeit in einem Labor am Flughafen Mehrabad in der Hauptstadt Teheran auf, wie der Leiter der iranischen Luftfahrtbehörde, Ali Abedsadeh, bekanntgab. Ihr Ziel sei die Auswertung der beiden schwer beschädigten Flugschreiber - des Flugdatenschreibers und des Aufzeichners der Geräusche in der Pilotenkanzel.

Laut Regierungssprecher Ali Rabiei hatte der Iran auch Boeing eingeladen, an den Untersuchungen teilzunehmen. Die europäische Flugsicherheitsbehörde EASA hatte nach dem Absturz von Flügen über den Iran abgeraten. Zuvor hatte die EASA bereits empfohlen, Flüge über den Irak zu vermeiden.

Iran gibt zu: Flugzeug wurde abgeschossen

Thomas Bormann, ARD Istanbul

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 11. Januar 2020 um 06:00 Uhr.