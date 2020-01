Wurde das ukrainische Passagierflugzeug versehentlich vom Iran abgeschossen? Mehrere Staaten gehen davon aus. Der Iran bestreitet dies und will offenbar morgen die Absturzursache nennen.

Die Ermittlungen zur Absturzursache der ukrainischen Passagiermaschine bei Teheran laufen auf Hochtouren. Die Regierung in Kiew will weiter alle Versionen untersuchen, die zu dem Absturz geführt haben könnten. Man sei nicht bereit, momentan irgendwelche Schlüsse zu ziehen, so der ukrainische Außenminister Wadim Pristaiko.

Die 50 Experten aus der Ukraine sind im Iran am Absturzort und wollen demnächst den Flugschreiber mit den Gesprächen zwischen der Besatzung und der Flugleitung auswerten, teilte er mit. Die iranischen Behörden würden "vollumfänglich kooperieren". Beide Black Boxen sind nach iranischen Angaben beschädigt.

Zuvor hatten die USA, Kanada und Großbritannien Vorwürfe erhoben, dass die Maschine vom Iran wahrscheinlich versehentlich abgeschossen worden war.

Hinweise auf einen Abschuss durch den Iran verdichten sich

tagesschau 20:00 Uhr, 10.01.2020, Jan Philipp Burgard, ARD Washington





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-644667~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Der ukrainische Geheimdienst geht von zwei möglichen Absturzursachen nach dem Flugzeugunglück bei Teheran aus - einem Abschuss durch die iranische Flugabwehr oder einem Terroranschlag. Auch wenn die Vermutungen einiger westlicher Staaten die meiste Aufmerksamkeit bekämen, müssten noch einige Fragen beantwortet werden, sagte Geheimdienstchef Bakanow. Darunter fielen etwa die Reichweite des mutmaßlichen Geschosses und "Nuancen" darüber, wie das Geschoss gestartet worden sei.

Iran will offenbar Absturzursache bekannt geben

Der Iran wird einem Medienbericht zufolge die Ursache für den Absturz einer Passagiermaschine bei Teheran am Samstag nennen. Die Bekanntgabe solle nach einem Treffen einer Kommission stattfinden, die sich auf Luftfahrt-Unfälle spezialisiert hat, berichtet die halbamtliche Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf eine mit den Plänen vertraute Person.

"New York Times" veröffentlicht Handyvideo

Zuvor hatte die "New York Times" ein Handyvideo veröffentlicht. Darauf ist zu sehen, wie sich am Nachthimmel zwei helle Punkte einander nähern und schließlich eins werden. Dann wird es kurz sehr hell. Es sieht wie eine Explosion aus. Was es zeigen soll: Eine Rakete trifft am frühen Mittwochmorgen die ukrainische Passagiermaschine, die kurz zuvor in Teheran gestartet war.

Defektes Triebwerk?

Der iranische Botschafter in Großbritannien, Hamid Baeidinejad, stellte das Video in einem Interview mit dem Sender "Sky News" in Frage. Es gebe viel Videomaterial und einiges davon widerspreche sich. "Wir sollten sehr vorsichtig sein, nicht irgendwelche voreiligen Schlüsse zu ziehen, sondern die Experten sich alles anschauen lassen."

Schon kurz nach dem Absturz hatte der Iran von technischen Problemen an Bord der Passagiermaschine gesprochen. Ein Triebwerk habe Feuer gefangen. Nach Ansicht von Experten könne ein Flugzeug aber auch mit einem defekten Triebwerk weiterfliegen. Es müsse mehr passiert sein.

EASA rät von Flügen über Iran und Irak ab

Die europäische Flugsicherheitsbehörde EASA riet derweil nach dem Flugzeugabsturz von Flügen über den Iran ab. Nach einem Treffen von Flugsicherheitsexperten in Brüssel sprach sich die EASA gegen Flüge in einer Höhe von weniger als 25.000 Fuss (7620 Metern) aus.

Zuvor hatte die EASA bereits empfohlen, Flüge über den Irak zu vermeiden. Die Empfehlung beruht nach EASA-Angaben auf den verfügbaren Informationen über jüngste Ereignisse in der Region, den Absturz der Passagiermaschine eingeschlossen.

Iran weist Vorwürfe zurück

Der Iran bleibt dabei: Er hat die ukrainische Maschine nicht abgeschossen - auch nicht aus Versehen. "Unsere Luftverteidigung und unsere zivile Luftfahrtbehörde arbeiten eng zusammen - wie es das Gesetz vorschreibt. Das Personal beider Stellen sitzt nebeneinander. Es ist unmöglich, dass so etwas passiert", erklärt Abedsadeh.

Es gibt weitere Gerüchte, dass der Absturzort nicht abgesperrt worden sei. Ein Fernsehteam habe beobachtet, wie Bulldozer darauf herumgefahren seien. Diese Vorwürfe bezeichnet der iranische Botschafter Baeidinejad als "absolut absurd". Im Internet diskutierten indes viele Iraner, wer von beiden Seiten - die USA oder der Iran - Propaganda betreibt.

Ermittlungen zum Flugzeugabsturz im Iran: Tageszusammenfassung

Karin Senz, ARD Istanbul

10.01.2020 17:39 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Mit Informationen von Karin Senz, ARD-Studio Istanbul.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 10. Januar 2020 um 14:00 Uhr.