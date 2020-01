Die Europäer wollen ihre letzte Karte ausspielen, um das Atomabkommen mit dem Iran zu retten: Sie haben den vertraglich vereinbarten Streitschlichtungsmechanismus ausgelöst. Am Ende könnten die Sanktionen wieder eingesetzt werden.

Nach den jüngsten Verstößen des Iran gegen das Atomabkommen erhöht Europa den Druck auf Teheran. Deutschland, Frankreich und Großbritannien starteten gemeinsam den in dem Atomabkommen enthaltenen Streitschlichtungsmechanismus. Dieser könnte in letzter Konsequenz zur Wiedereinsetzung der Sanktionen gegen die Islamische Republik führen. "Die zunehmenden iranischen Verletzungen des Nuklearabkommens konnten wir nicht länger unbeantwortet lassen", sagte Bundesaußenminister Heiko Maas.

Bundesaußenminister Heiko Maas

Die drei Staaten machten aber deutlich, dass sie mit diesem Schritt vielmehr die Rettung der Vereinbarung anstrebten. "Wir tun dies in gutem Glauben mit dem übergeordneten Ziel, die Nuklearvereinbarung mit Iran zu erhalten, sowie in der ehrlichen Hoffnung, durch konstruktiven diplomatischen Dialog einen Weg aus dieser Sackgasse zu finden, die Vereinbarung erhalten und uns weiterhin in ihrem Rahmen zu bewegen", erklärten die so genannten E3.

Atomabkommen seit 2018 auf der Kippe

Der Streitschlichtungsprozess kann, muss aber nicht in eine Wiedereinsetzung der Strafmaßnahmen gegen den Iran münden. Entscheidend ist der politische Wille der Vertragspartner

Nachdem die USA das mühsam ausgehandelte Nuklearabkommen zur Verhinderung einer iranischen Atombombe 2018 einseitig aufgekündigt hatten, fahren sie eine Kampagne des maximalen Drucks, um Teheran in die Knie zu zwingen. Sie haben massive Wirtschaftssanktionen verhängt. US-Präsident Donald Trump forderte die EU auf, es den USA gleichzutun und aus dem Deal auszusteigen - was die EU vehement ablehnt.

John Kerry: "Europa muss Führung übernehmen."

Als Reaktion auf den neuen Kurs der USA hält der Iran seit Juli immer mehr Verpflichtungen aus dem Abkommen nicht mehr ein. Nach der gezielten Tötung des iranischen Top-Generals Khassem Soleimani durch die USA hatte Teheran angekündigt, sich nun auch über die letzten Beschränkungen der Vereinbarung hinwegzusetzen. Allerdings hielt sich Teheran mehrere Hintertüren offen. So bleibt zum Beispiel unklar, bis zu welchem Grad der Iran künftig Uran anreichern will.

Unterstützung bekommen die europäischen Staaten von einem, der das Abkommen mit ausgehandelt hat: John Kerry, früher US-Außenminister unter Barack Obama, hat Europa aufgefordert, den Vertrag gegen den Widerstand der USA zu verteidigen. "Die Europäer müssen alles versuchen, um die Substanz zu retten. Es ist wichtig, dass Europa in dieser Frage die Führung übernimmt", sagte Kerry dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Das Atomabkommen ist der stärkste, transparenteste und am besten zu überprüfende Nuklearvertrag der Welt."