"The Donald" gegen das Mullah-Regime: Für die Hardliner in Washington und Teheran ist das eine gute Nachricht. Nun droht Eskalation. Und die USA könnten viel Geld verdienen.

Von Reinhard Baumgarten, SWR

Die gute Nachricht des Abends kommt aus Teheran: Nur wenige Minuten nachdem Donald Trump erklärt hat, dass sich die USA aus dem 2015 geschlossenen Atomabkommen zurückziehen werden, tritt Irans Präsident Hassan Rouhani im staatlichen Fernsehen auf. Die Islamische Republik, so verkündet der 69-Jährige, werde an dem Abkommen mit den anderen Vertragspartnern festhalten.

Rouhani: Viel versprochen, wenig gehalten

Keine Rede davon, dass Teheran die ständig präsenten Inspektoren der Internationalen Atomaufsichtsbehörde IAEA ausweisen oder gar den Vertrag zur Nichtverbreitung von Atomwaffen verlassen werde. Der Kleriker Rouhani versucht, seine Landsleute zu beruhigen. Man sei auf die Situation vorbereitet, versichert er, niemandem werde es aufgrund der von Präsident Donald Trump angekündigten harten Sanktionen schlechter gehen. Wie sehr er sich doch irrt.

Seit 2013 ist Rouhani Irans Präsident. Er hat viel versprochen in diesen fünf Jahren. Er hat nur wenige Versprechen halten können. Er hat sein politisches Gewicht in die Waagschale geworfen, um das Atomabkommen zwischen seinem Land und den 5+1-Mächten zu ermöglichen. Der erhoffte Wirtschaftsaufschwung nach Vertragsschluss ist weitgehend ausgeblieben. Iran verkauft zwar deutlich mehr Öl und konnte die internationale Isolation teilweise überwinden. Doch mit dem Rückzug der USA aus dem Abkommen sowie der Wiederaufnahme alter und der Einführung neuer Sanktionen kommt erhebliches Ungemach auf den Iran zu.

Trump kündigt Atomabkommen mit dem Iran auf

tagesthemen 22:20 Uhr, 08.05.2018, Verena Bünten, ARD Washington







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-401783~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

"The Donald" will Eskalation

Die Hardliner im Iran, in Israel und in den USA - sie jubeln. Sie haben bekommen, was sie sich erhofft haben. Trump steigt aus dem Atomabkommen aus und droht damit, eine unkalkulierbare Eskalationsschraube in Gang zu setzen. "The Donald" geht auf Kon­frontationskurs mit dem Mullah-Regime. Der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika setzt auf Regime-Wechsel.

Sein Vorgänger, Barack Obama, hatte einen von Washington aktiv betriebenen Regimewechsel öffentlich noch ausgeschlossen. In seiner knapp zehnminütigen Rede geißelte Trump die "verrotteten Strukturen" des Abkommens. Von Anfang an sei der Vertrag mit dem Iran nichts weiter als eine gigantische Fiktion gewesen. Teheran habe seinen bösartigen Einfluss in der Region aufgrund des Abkommens massiv ausbauen können, so Trump. Belege dafür lieferte der bald 72-Jährige nicht.

Wie verlässlich sind die USA noch?

Vor wenigen Tagen noch hatte sein neuer Außenminister, Mike Pompeo, vor dem Kongress bestätigt, dass sich der Iran an die Vereinbarungen des Atomabkommens halte. Immer wieder bestätigen das auch die im Iran aktiven IAEA-Inspektoren, die US-Geheimdienste, sowie alle Stellen, die mit der Überwachung des iranischen Atomprogramms beschäftigt sind. Trump bricht nun dieses Abkommen, das zur völkerrechtlich verbindlichen UN-Resolution 2231 wurde. Er bringt engste Verbündete in erhebliche Schwierigkeiten.

Wie verlässlich sind die USA noch, wenn ihr Präsident international vereinbarte Abkommen mit festgelegten Parametern einfach in den Wind schießt? Die US-Sanktionen sollen Iran treffen. Sie werden darüber hinaus europäische Firmen treffen, die künftig kaum noch Geschäfte im Iran werden machen können.

Geschichte droht sich zu wiederholen

Trump gibt an, den Nahen Osten und die Welt durch den Rückzug aus dem Wiener Abkommen sicherer machen zu wollen. Genau das Gegenteil wird eintreten. Die USA sind dabei, die schlimmen Fehler von 2003 zu wiederholen. Damals wurden der Welt von Washington Lügen aufgetischt, um den Waffengang gegen den Irak zu rechtfertigen. Viele Menschenleben hat die amerikanische Hybris im Irak gefordert. Geschichte droht sich zu wiederholen.

Trump wird das Regime in Teheran nicht mit Sanktionen in die Knie zwingen. Seine "Politik" konsequent zu Ende gedacht, wird er Krieg gegen den Iran führen müssen. Ein Krieg, der die ohnehin instabile Region noch mehr ins Chaos stürzen würde.

Die USA könnten wirtschaftlich profitieren

Eines darf nicht vergessen werden: Trump ist kein Politiker, er ist Geschäftsmann. Er denkt und agiert wie ein Geschäftsmann. Deswegen spricht er immer nur vom Iran-Deal. Eine Eskalation mit dem Iran verspricht gute Geschäfte. Die USA fördern mit 10,6 Fass am Tag inzwischen mehr Öl als Saudi-Arabien. Sie sind in den vergangenen Jahren zum größten Erdölproduzenten der Welt aufgestiegen.

Neue Sanktionen werden die iranischen Ölexporte deutlich schrumpfen lassen und die Entwicklung der iranischen Öl- und Gasindustrie schmerzhaft treffen. Die USA dürfen sich über steigende Ölpreise und einen höheren Marktanteil freuen. Fantastische Geschäfte winken auch den amerikanischen Rüstungsfirmen. Nie zuvor haben sie derart viele Waffen in die Golfregion verkauft wie unter Präsident Trump. Die von ihm initiierte Rüstungsbonanza wird weiter gehen. Und Teheran, so hat Präsident Rouhani angekündigt, wird langsam wieder mehr Uran anreichern. Die Eskalationsschraube nimmt Fahrt auf.

Über dieses Thema berichteten die tagesthemen am 08. Mai 2018 um 22:20 Uhr.