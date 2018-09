Bei einem Anschlag auf eine Militärparade im Südwesten des Iran sind mindestens 24 Menschen getötet worden. Unbekannte auf Motorrädern hatten Schüsse auf die Parade abgegeben.

In der iranischen Stadt Ahwas haben Unbekannte eine Militärparade der Revolutionsgarden angegriffen. Bei einem Anschlag wurrden nach amtlichen Angaben 24 Menschen getötet. Mehr als 60 Menschen seien verletzt worden, als die Angreifer das Feuer auf eine Zuschauertribüne mit offiziellen Vertretern eröffneten, meldete die halbamtliche Nachrichtenagentur Isna.

Ein Sprecher des Gouverneursamts in der Stadt Ahwas sagte, dass es sich bei den Toten um Soldaten der iranischen Revolutionsgarden (IRGC) sowie einen Reporter handele. Von den vier Angreifern wurden den Isna-Angaben zufolge zwei getötet.

Anschlag der Miliz Islamischer Staat?

Angriff auf eine Militärparade im Südwesten des Iran

Das iranische Staatsfernsehen und die Agenturen sprachen von einem Terroranschlag. Laut der Agentur Tasnim, die den Revolutionsgarden nahe steht, sollen Unbekannte von einem Park aus auf eine Gruppe von Revolutionsgarden geschossen haben.

Im Iran wird heute mit Militärparaden an den Beginn des Kriegs mit dem Irak von 1980 bis 1988 erinnert. Ahwas liegt in der mehrheitlich von Arabern bewohnten Provinz Chusestan an der Grenze zum Irak. Weiter nördlich kommt es immer wieder zu Angriffen kurdischer Rebellen auf Militärpatrouillen. Angriffe in größeren Städten sind aber selten.

