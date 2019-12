Nach der jüngsten Eskalation im Irak haben die USA Hunderte Soldaten in das benachbarte Kuwait entsandt. Am Dienstag hatten Demonstranten das Gelände der US-Botschaft in Bagdad gestürmt.

Die US-Regierung verlegt wegen der jüngsten Spannungen im Irak mit sofortiger Wirkung 750 zusätzliche Soldaten in die Region. Darüber hinaus stünden weitere Soldaten bereit, um in den nächsten Tagen auszurücken, erklärte Verteidigungsminister Mark Esper. Die Verlegung der Soldaten der 82. Luftlandedivision aus dem US-Bundesstaat North Carolina sei eine Vorsichtsmaßnahme angesichts der erhöhten Bedrohungslage im Irak.

Demonstranten setzten Wachhäuschen in Brand.

"Die Vereinigten Staaten werden unsere Bürger und Interessen überall auf der Welt schützen", sagte Esper. US-Medienberichten zufolge sollten die Soldaten zunächst im benachbarten Kuwait stationiert werden. Nur Stunden zuvor hatte das US-Militär zum Schutz der Botschaft in Bagdad die Verlegung von rund 100 Marineinfanteristen aus Kuwait eingeleitet, nachdem Hunderte Demonstranten gewaltsam versucht hatten, die diplomatische Vertretung zu stürmen.

Das US-Militär setzte unter anderem zwei Kampfhubschrauber ein, um die Demonstranten zurückzudrängen. Ein vom Militär veröffentlichtes Video zeigte, wie Hubschrauber vom Typ "Apache" Signalraketen über der Botschaft abfeuerten. Auslöser der Proteste in Bagdad waren US-Luftangriffe vom Wochenende auf schiitische Milizen, die laut Washington vom Iran unterstützt werden.

US-Präsident Donald Trump machte daher den Iran für die jüngsten Ausschreitungen verantwortlich und drohte mit Vergeltung. Jegliche Schäden oder Opfer würden dem Iran teuer zu stehen kommen, schrieb Trump auf Twitter.

Der Iran verfügt im Irak über großen politischen Einfluss und steht damit in Rivalität zu den USA. Ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran wies Vorwürfe zurück, laut denen der Iran für die Proteste an der Botschaft verantwortlich sei.

Angriff auf US-Botschaft in irakischer Hauptstadt Bagdad

