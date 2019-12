Botschaft im Irak attackiert USA machen Iran verantwortlich

An der US-Botschaft in Bagdad ist die Lage eskaliert. Hunderte Demonstranten griffen den Gebäudekomplex an. Für die USA ist klar, dass der Iran hinter den Ausschreitungen steckt. Präsident Trump droht mit Konsequenzen.

US-Präsident Donald Trump hat den Iran für die Ausschreitungen an der US-Botschaft im Irak verantwortlich gemacht. Auf Twitter schrieb er, der Iran orchestriere den Angriff. Dafür würden die Iraner "voll zur Verantwortung" gezogen. Der irakischen Regierung sei offiziell übermittelt worden, dass sie ihre Truppen zum Schutz der US-Botschaft einsetzen müsse.

US-Außenminister Mike Pompeo machte in Telefonaten mit der irakischen Führung deutlich, dass die US-Regierung ihre Bürger im Irak "schützen und verteidigen" werde, erklärte eine Sprecherin des Ministeriums.

Sowohl der irakische Regierungschef Adel Abdel Mahdi als auch Präsident Barham Salih hätten Pompeo versichert, dass der Irak seine Verantwortung ernst nehme, die Sicherheit der US-Truppen und US-Einrichtungen zu garantieren, hieß es weiter. Das US-Militär sei vor Ort, um den unabhängigen und eigenständigen Irak zu unterstützen. Zuvor hatte Abdel Mahdi die Demonstranten aufgerufen, sich umgehend zurückzuziehen. Jede Aggression gegen ausländische Vertretungen werde hart bestraft.

Hunderte greifen Botschaft an

Bei Protesten attackierten Hunderte Demonstranten die US-Botschaft in der Hauptstadt Bagdad und versuchten, das Gelände zu stürmen. Mehrere Wachhäuschen am Eingangstor zu dem Botschaftskomplex standen in Flammen.

Demonstranten, die zum Teil in Militäruniformen kamen, schwenkten Fahnen schiitischer Milizen im Irak. Ein Sprecher der Botschaft teilte dem US-Sender CNN mit, dass die Botschaft belagert sei, die Demonstranten es aber nicht geschafft hätten, den gesamten Komplex zu stürmen. Der Botschafter befinde sich nicht dort, sondern sei seit mehr als einer Woche im Urlaub.

Verteidigungsminister Mark Esper kündigte an, das Gelände künftig besser sichern zu wollen. Es würden zusätzliche Kräfte zur Botschaft geschickt.

Demonstranten setzten Wachhäuschen in Brand.

US-Angriffe im Irak und Syrien

Hintergrund der Ausschreitungen sind die US-Luftangriffe vom Wochenende. Die USA hatten Einrichtungen der Miliz Kata'ib Hisbollah im Irak und in Syrien bombardiert. Dabei wurden 25 Menschen getötet und 50 weitere verletzt. Die vom Iran unterstützte Miliz kündigte Vergeltung für die Angriffe an.

Anlass für die US-Schläge war ein Raketenangriff auf eine militärische Einrichtung bei Kirkuk im Nordirak, bei dem am Freitag ein Mitarbeiter eines vom US-Verteidigungsministerium beauftragten Unternehmens getötet wurde. Washington betrachtet die Hisbollah-Brigaden als Urheber des Raketenangriffs.

Größte US-Botschaft weltweit

Die Botschaft in Bagdad ist nach US-Angaben die größte Botschaft der Vereinigten Staaten weltweit. Sie war im Januar 2009 offiziell eröffnet worden. Der Botschaftskomplex ist mit 42 Hektar in etwa so groß wie die Vatikanstadt.

Bereits im Mai hatte das US-Außenministerium aufgrund der angespannten Sicherheitslage im Irak Teile des Personals in der Botschaft in Bagdad und dem Konsulat in Erbil zeitweise abgezogen. Im September waren zwei Raketen in der Nähe des Botschaftsgeländes in Bagdad eingeschlagen.

Sturm auf US-Botschaft in Bagdad nach Luftangriffen gegen Hizbollah

tagesschau 16:45 Uhr, 31.12.2019, Alexander Stenzel, ARD Kairo





