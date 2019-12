Die Stimmung im Irak gegen die USA heizt sich auf: Nachdem die Amerikaner Stellungen einer Miliz bombardiert hatten, entlädt sich die Wut Tausender vor der US-Botschaft in Bagdad.

Im Irak haben mehrere tausend Demonstranten die US-Botschaft in Bagdad angegriffen. Sie marschierten durch Kontrollposten, die den Zugang zur hochgesicherten Grünen Zone in der Stadt regeln, riefen "Tod Amerika", verbrannten US-Flaggen und hissten die gelbe Fahnen der Miliz Kata'ib Hisbollah (Hisbollah-Brigaden) an die Mauern der Botschaft. Nach Berichten der Nachrichtenagentur Reuters haben der US-Botschafter und Mitarbeiter seines Stabes das Gebäude bereits verlassen.

Irakische Sicherheitskräfte versuchten vergeblich sie aufzuhalten. Als die Protestierenden Wasserflaschen warfen und Überwachungskameras zerstörten, zogen sich die Mannschaften zurück. Im Stadtzentrum von Bagdad, in der sich zahlreiche Ministerien und Botschaften befinden, versammelten sich weitere Demonstranten und versuchten, in Richtung US-Botschaft zu marschieren.

Schon Sonntagnacht kam es in den überwiegend schiitischen Städten Basra und Nadschaf zu Protesten gegen die USA. Demonstranten zündeten US-Fahnen an und skandierten amerikafeindliche Parolen. Ähnliche Szenen wurden aus Kirkuk im Norden gemeldet.

US-Angriff im Irak und Syrien

Hintergrund ist die Wut vieler Iraker über tödliche US-Luftangriffe vom Wochenende. Die USA hatten Einrichtungen der Miliz Kata'ib Hisbollah im Irak und in Syrien bombardiert. Dabei wurden 25 Menschen getötet und 50 weitere verletzt. Die vom Iran unterstützte Miliz kündigte Vergeltung für die Angriffe an.

Anlass für die US-Schläge war ein Raketenangriff auf eine militärische Einrichtung bei Kirkuk im Nordirak, bei dem am Freitag ein Mitarbeiter eines vom US-Verteidigungsministerium beauftragten Unternehmens getötet wurde. Washington betrachtet die Hisbollah-Brigaden als Urheber des Raketenangriffs.

