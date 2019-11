Irak Mehrere Tote bei Protesten

Die Wut vieler Bürger im Irak auf die Regierung und Elite des Landes ebbt nicht ab. Im Süden des Landes wehrten sie sich gegen die Anordnung, die Schulen wieder zu öffnen. Bei Protesten gab es mehrere Tote.

Bei neuen Protesten im Irak haben Sicherheitskräfte nach Angaben von Polizei und Kliniken mindestens vier Menschen getötet. Mehr als 100 Personen seien verletzt worden. In Nasirija im Süden des Landes hätten Sicherheitskräfte scharfe Munition und Tränengas eingesetzt, um eine Menschenmenge zu vertreiben, die drei Brücken in der Stadt besetzt habe, teilten Polizisten und Krankenhausmitarbeiter mit. Mindestens zwei Menschen seien dabei getötet und mehr als 50 weitere verletzt worden. In anderen Berichten ist von drei Toten die Rede.

In der Hafenstadt Um Kasr am Persischen Golf seien zwei Demonstranten getötet und mehr als 70 weitere Menschen verletzt worden. Auch hier sei scharfe Munition und Tränengas abgefeuert worden. In Kerbela seien mindestens 24 Menschen verletzt worden, auch in Basra kam es zu Protesten gegen die Regierung.

Widerstand gegen Schulöffnung

Ausgelöst wurden die neuen Proteste durch eine Anordnung der Regierung, die seit fast einem Monat geschlossenen Schulen im Südirak wieder zu öffnen. In vielen Orten wurde dieser Anordnung aber nicht Folge geleistet. In Nasirija blieben zudem Verwaltungsgebäude geschlossen, weil Demonstranten die Eingänge blockierten.

In Nasarija wurden auch Gebäude in Brand gesteckt.

Die Demonstranten legten auch den Verkehr lahm. In der Ölprovinz Basra wurden ebenfalls Hauptverkehrsstraßen blockiert, darunter auch die Straße zu dem für den Import wichtigen Hafen Um Kasr.

Aufstand gegen korrupte Elite

Die Proteste waren Anfang Oktober ausgebrochen. Sie richten sich gegen die politische Elite, Misswirtschaft, Korruption und die hohe Arbeitslosigkeit. Insgesamt wurden dabei bislang mindestens 330 Menschen getötet.

Den Sicherheitskräften wurde in einem Regierungsbericht übermäßige Gewaltanwendung vorgeworfen. Es sind die größten Unruhen seit dem Sturz von Machthaber Saddam Hussein 2003.