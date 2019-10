Viele Tote im Irak Sicherheitskräfte richten Blutbad an

Sie trugen Masken und schwarze Zivilkleidung: Irakische Sicherheitskräfte haben in Kerbela das Feuer auf Demonstranten eröffnet. Mindestens 14 starben, fast 900 wurden verletzt. Auch in anderen Städten gab es Tote.

Die Gewalt im Irak hält an. Bei neuen Demonstrationen gegen die Regierung sind zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. In der heiligen Stadt der Schiiten, Kerbela, rund 100 Kilometer südlich von Bagdad, haben Sicherheitskräfte in der Nacht ein regelrechten Blutbad angerichtet. Nach Aussagen von Beobachtern und Medizinern starben dabei mindestens 14 Demonstranten, 865 seien verletzt worden.

Die Schüsse seien etwa zwei Kilometer vom Imam-Hussein-Schrein entfernt gefallen - einer der wichtigsten Pilgerstätten für schiitische Muslime. Augenzeugen berichteten, Hunderte Protestler hätten auf dem Platz ein Zeltlager für eine Sitzblockade errichtet. Sie seien aus einem fahrenden Auto mit scharfer Munition beschossen worden. Dann seien schwarz gekleidete Maskierte aufgetaucht und hätten das Feuer auf Protestteilnehmer eröffnet. Zelte seien in Flammen aufgegangen.

In Nassirija im Süden des Landes erlagen drei weitere Demonstranten ihren Verletzungen, die sie in vorangegangenen Auseinandersetzungen erlitten hatten.

Neue Welle der Gewalt

Der Irak wird seit fünf Tagen von einer neuen Protestwelle erschüttert. Insgesamt sind bei den neuerlichen Protesten bereits rund 100 Menschen getötet worden.

Ein Demonstrant hält leere Tränengaskartuschen in die Kamera.

Der Zorn der Demonstranten richtet sich gegen die Regierung von Ministerpräsident Adel Abdul Mahdi und die politische Elite, der sie Korruption vorwerfen. Hinzu kommt die schlechte Wirtschaftslage. Ein Schwerpunkt der Demonstrationen ist Bagdad, wo die Sicherheitskräfte am Montag hart gegen Studenten und Schüler vorgegangen waren. Wenig später wurde in der Hauptstadt eine Ausgangssperre angeordnet, gegen die es zu neuen Protesten kam.

Auf dem Bagdader Tahrir-Platz, der seit Donnerstag von Demonstranten besetzt wird, harrten die ganze Nacht Hunderte junge Leute aus. Viele Bewohner der Hauptstadt protestieren mit Hupkonzerten und lauter Musik gegen die Ausgangssperre, viele waren trotzdem mit dem Auto oder zu Fuß unterwegs. "Ihre Ausgangssperre hat keine Wirkung. Dachte die Regierung, dass wir Zuhause bleiben würden? Auf keinen Fall", sagte die 30-jährige Demonstrantin Duaa, die mehrere Stunden durch Bagdad gefahren war, bevor sie zum Tahrir-Platz kam.

Schwere Vorwürfe gegen Offiziere

Vor vier Wochen hatte es bereits eine erste Protestwelle mit 149 Toten gegeben. Eine Untersuchung durch die irakische Regierung hatte ergeben, dass 70 Prozent von ihnen durch Schüsse in Kopf oder Brust getötet worden waren. Der Bericht hatte hochstehende Offiziere der Sicherheitskräfte schwer belastet, die Regierung aber vom Vorwurf freigesprochen, den Schießbefehl erteilt zu haben.