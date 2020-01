In der irakischen Hauptstadt Bagdad sind Geschosse eingeschlagen - auch im Regierungsviertel. In dem Gebiet befindet sich auch die US-Botschaft.

In der irakischen Hauptstadt Bagdad sind Geschosse eingeschlagen. Eines traf das hochgesicherte Regierungsviertel, die sogenannte Grüne Zone. Das teilten irakische Sicherheitsvertreter sowie Verantwortliche der Grünen Zone mit. Opfer gab es dort offenbar nicht.

In dem Gebiet befindet sich die US-Botschaft, die am Dienstag von Tausenden pro-iranischen Demonstranten attackiert worden war, bevor die USA in der Nacht zum Freitag den iranischen General Kassem Soleimani nahe des Flughafens von Bagdad gezielt töteten.

Ein zweites Geschoss traf ein Wohnviertel. Dort soll es mehrere Verletzte gegeben haben.