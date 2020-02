Auszählungschaos in Iowa "Eine ganz furchtbare PR-Panne"

Alles schaute auf die erste Vorwahl der US-Demokraten im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur. Doch die Auszählung in Iowa geriet zum Desaster. Arthur Landwehr, ARD-Korrespondent in Washington, über die Gründe, Gewinner und Verlierer des Abends.

tagesschau24: Herr Landwehr, erklären Sie uns nochmal die Situation im US-Bundesstaat Iowa. Was klappt da bei den Demokraten nicht?

Landwehr: Es gab eine App, mit der die Ergebnisse aus diesen 1700 Wahlbezirken an die Zentrale gemeldet werden sollten. Diese wurde anscheinend erst sehr kurzfristig freigegeben. Man wollte so verhindern, dass Hacker Zugriff bekommen. Doch dann hat die App nicht wirklich funktioniert (laut Demokraten aufgrund eines Programmierfehlers, die Red.). Als man das merkte, sollten die Ergebnisse telefonisch durchgegeben werden. Aber dafür gab's einfach nicht genügend Leitungen und nicht genug Leute, die diese Daten annehmen konnten. Das endete im Chaos.

Programmierfehler führt zu Vorwahl-Panne



Weil die Ergebnisse der einzelnen Parteiversammlungen wegen der Panne analog weitergegeben werden mussten, lagen teilweise auch Stunden nach Ende der Vorwahlen vom Montag keine Daten vor. Nach Angaben aus Parteikreisen wurde kurz vor zwei Uhr morgens beschlossen, Wahlhelfer zu den Häusern jener Parteiverantwortlichen aus den einzelnen Wahlkreisen zu schicken, die ihre Zahlen noch nicht an die Parteizentrale weitergeleitet hatten.

tagesschau24: Was bedeutet das Chaos jetzt für die Demokraten?

Landwehr: Für die Demokraten ist es eine ganz furchtbare PR-Panne, denn insgesamt läuft es einfach schlecht zu Beginn dieses Jahres. Das Impeachment-Verfahren tröpfelt so weg. Morgen gibt es die Abstimmung, von der schon völlig klar ist, wie sie ausgehen wird - dass Donald Trump freigesprochen wird. Und dann jetzt dieses Desaster. Da gibt es so viel Häme von allen möglichen Seiten. Das tut schon weh.

Arthur Landwehr, SWR, über die Präsidentschafts-Vorwahlen in Iowa

Sanders, Buttigieg und Klobuchar sehen sich als Gewinner

tagesschau24: Mehrere Kandidaten der Demokraten äußerten sich bereits - trotz fehlenden Ergebnisses. Was konnten sie denn ihren Anhängern überhaupt sagen?

Landwehr: Sie haben versucht, auf Basis dessen, was öffentlich war, zusammenzuzählen. Alle diese Zusammenkünfte waren ja öffentlich. So kamen Pete Buttigieg und Bernie Sanders zu dem Ergebnis, dass sie beide wohl die Führenden sind. Aber auch Amy Klobuchar, die bisher als Außenseiterin galt, bekam plötzlich sehr viel mehr Stimmen, als man vorher dachte. Sie alle wollten damit diesen psychologischen Moment für die nächste Runde im Vorwahlkampf nutzen. Es geht ja in einer Woche schon weiter in New Hampshire. Alle machen dort schon Wahlkampf und wollen als Sieger da stehen, nicht als Verlierer.

Pete Buttigieg sieht sich als Sieger in Iowa. Amy Klobuchar schnitt offenbar besser ab als erwartet.

Biden könnte von den Verzögerungen profitieren

tagesschau24: Kann eigentlich der ein oder andere Kandidat von diesen Verzögerungen des Ergebnisses profitieren?

Landwehr: Ja - und zwar Joe Biden. Denn nach allem, was man gestern Abend in den verschiedenen Wahlbezirken an ersten Ergebnissen sah, ist er derjenige, der am schlechtesten abgeschnitten hat. Sehr viel schlechter, als man das erwartet hatte - wahrscheinlich kam er auf Platz vier, möglicherweise sogar noch schlechter. Je länger es dauert, bis die Ergebnisse auf dem Tisch liegen, desto länger ist er kein Verlierer.

tagesschau24: Iowa ein kleiner US-Bundesstaat. Warum ist das angekündigte Ergebnis der Vorwahl so wichtig für die Demokratische Partei?

Landwehr: Das ist seit 50 Jahren der Auftakt für das Wahljahr. Das hat große Tradition. Und dann gibt es in Iowa noch dieses alte Verfahren des Caucus - also keine Stimmzettel, sondern die Leute kommen zusammen, in Familien. Man versucht, sich gegenseitig zu überzeugen, die richtige Kandidatin oder den richtigen Kandidaten zu wählen. Das ist sowas wie gelebte Basisdemokratie. Wer hier in Iowa gewinnt - auch wenn Iowa eigentlich ein ganz untypischer Staat ist - der hat so richtig Rückenwind für den ganzen Wahlkampf. Deshalb schauen alle drauf und deshalb ist es auch so wichtig.

Gegen den linksgerichteten Senator Bernie Sanders könnte Trump wohl am leichtesten Wahlkampf führen.

Ist Sanders der einfachere Gegner für Trump?

tagesschau24: Präsident Trump hat sein Ergebnis für Iowa schon - mit 97 Prozent gewann er die Vorwahl. Wen wünscht er sich eigentlich als Gegner?

Landwehr: Man kann davon ausgehen, dass Trump sich jemanden wie Bernie Sanders wünscht, weil er versucht, seinen Wahlkampf auf Angst aufzubauen. Angst vor Sozialismus. Und Bernie Sanders nennt sich selbst einen demokratischen Sozialisten. Jemand, der sehr viel stärkeren Einfluss des Staates und eine staatliche Krankenversicherung will. Trump arbeitet mit dieser Angst. Er sagt: 'Das sind Demokraten - Sozialisten -, die euch euer Fleisch wegnehmen wollen, die euch verbieten wollen zu fliegen, die euch verbieten wollen, euer Auto so oft zu fahren, wie ihr wollt. Und das ist mit einem Gegner wie Bernie Sanders sehr viel leichter zu machen als mit jemandem aus der Mitte wie Pete Buttigieg oder Joe Biden.

Das Interview führte Tim Berendonk, tagesschau24. Es wurde für die Textfassung redigiert und gekürzt.